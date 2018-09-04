Почти 3 тыс детей в Удмуртии стали жертвами клещей с начала сезона

Всего в медучреждения обратились 14 791 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала сезона жертвами клещей стали 14 791 человек. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, среди них 2 784 ребенка.

По данным на 3 сентября 2018 года, наибольшее количество обратившихся в больницу с жалобами на присасывание клещей зарегистрировано в Ижевске (7223), Можге (1160), Воткинске (1023), Глазове (484), Сарапуле (406), а также в Кезском (427), Увинском (419), Шарканском (388), Балезинском (313), Якшур–Бодьинском (279), Игринском (257) районах.

9 377 клещей исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 302 (3,2%) он выявлен. Также 7 085 исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, его нашли в 2874 клещах (40,6%).