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Почти 3 тыс детей в Удмуртии стали жертвами клещей с начала сезона

14:06, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
14:06, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
163
0
#дети\n#здоровье\n#клещи\n#Удмуртия\n#новости
Фото: pixabay.com
163
0

Всего в медучреждения обратились 14 791 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала сезона жертвами клещей стали 14 791 человек. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, среди них 2 784 ребенка.

По данным на 3 сентября 2018 года, наибольшее количество обратившихся в больницу с жалобами на присасывание клещей зарегистрировано в Ижевске (7223), Можге (1160), Воткинске (1023), Глазове (484), Сарапуле (406), а также в Кезском (427), Увинском (419), Шарканском (388), Балезинском (313), Якшур–Бодьинском (279), Игринском (257) районах.

9 377 клещей исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 302 (3,2%) он выявлен. Также 7 085 исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, его нашли в 2874 клещах (40,6%).

14:06, 04 сентября, 2018
Диана Ворончихина
163
0
#дети\n#здоровье\n#клещи\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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