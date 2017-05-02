Тема дня: чем, где и когда отравились больше полусотни школьников со всей России в Удмуртии

Подробности главного происшествия дня рассказали корреспонденты информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. 76 человек отравились во время чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», который проходил в Ижевске. Во вторник, 2 мая, о происшествии стало известно от пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным Главного управления МЧС России по Удмуртии, сначала с жалобами обратились 56 детей. Шестеро из них госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Чемпионат стартовал в детском оздоровительном лагере «Дружба» в воскресенье, 30 апреля. По данным организаторов, на него прибыли более 500 детей от 16 до 18 лет, 83 команды из 28 регионов и 41 города России: Брянска, Екатеринбурга, Иваново, Калининграда, Кирова, Калуги, Краснодара, Липецка, Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ярославля.

«Первоначально за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления обратились 17 детей. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.

По факту происшествия проверку начали следователи и сотрудники местного управления «Роспотребнадзора». Специалисты изъяли пробы воды и продуктов. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Позже стало известно, что в связи с происшествием в Удмуртии организовали горячую линию для родственников отравившихся детей. В пресс-службе Главного управления МЧС России по республике уточнили, что за медпомощью обратились подростки из Новосибирска, Липецка и Перми. По данным на 12:20 было известно о 71 пострадавшем. Количество госпитализированных детей уточнялось. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, на больничной койке после массового отравления в детском лагере «Дружба» на больничной койке оказался 41 школьник.

«Установлено, что данное мероприятие организовано в лагере без уведомления управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Всего завезено 500 детей при расчетной численности лагеря на 380 детей», - отметили специалисты.

Ближе к 14:00 ситуацию прокомментировали организаторы чемпионата «Что? Где? Когда?» в столице Удмуртии. Вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин заявил, что в больницы доставили 53 школьника и одного взрослого.

«На исходе второго дня соревнований к своим руководителям стали обращаться школьники с жалобами на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру. После того, как стало ясно, что проблема имеет массовый характер – за помощью обратилось более 15 человек - были вызвана скорая медицинская помощь, организованна выдача первичных профилактических средств (активированный уголь, смекта, и т.п.)», - написал Эстрин.

По его словам, все пострадавшие сумели самостоятельно сесть в машины «скорой помощи».

«Вопросы с госпитализированными будут решаться в индивидуальном порядке. XVII школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» прерван. Решение о том, каким образом будет закончен турнир оргкомитет примет после выяснения всех обстоятельств случившегося», - сказал Эстрин.

Из-за того, что первая горячая линия не справлялась с количеством поступавших звонков, в Ижевске открыли еще одну «горячую линию». Сейчас узнать о самочувствии ребят можно по двум номерам: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Удмуртии Виктора Савельева, массовое отравление произошло скорее всего из-за того, что дети пили некачественную воду. Также стало известно, что ребята жили в лагере, территорию которого не обработали от клещей и грызунов.

«Первая мысль была, что это геморрагическая лихорадка, но симптомы другие, слава богу, не похоже», - сказал Савельев.

Как рассказала корреспонденту «Сусанина» замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева, детей в «Дружбе» кормили собственными силами, а ведомство о проводимом мероприятии ничего не знало. Сейчас всех детей, предварительно проинструктировав, отправляют домой. Первые результаты анализов о том инфекция это или отравление, станут известны после 18:00 вторника, 2 мая. Сотрудники лагеря рассказали, что следственный комитет изъял из учреждения системный блок с данными по поставкам продуктов питания, документы, соскобы и пробы продуктов питания.

Более 60 человек отравились в детском лагере в Удмуртии Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-02.

Тем временем, здоровые дети начали выезжать из лагеря. Информацию подтвердили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

«Здоровые дети начали уезжать домой. В Ижевске остаются только дети и взрослые, у которых обнаружены симптомы», - уточнили в пресс-службе.

К вечеру вторника, 2 мая, количество школьников и взрослых, которые отравились в лагере под Ижевском и попавших после этого в больницу, по данным Главного управления МЧС по Удмуртии, увеличилось до 60 человек.

«Около 60 человек на данный момент», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главы и правительства региона сказали, что ситуация находится под контролем.

«Ситуация с детьми под контролем. Сейчас здоровые дети отправляются домой. Республика помогает с билетами на стыковочные рейсы и поезда. В больнице остаются дети и взрослые с симптомами. Всех отъезжающих снаряжают методичками и необходимым в дорогу. Основная часть анализов будет готова вечером, тогда и будет поставлен окончательный диагноз. На территории лагеря работают все подключённые службы от МЧС до Роспотребнадзора. Детям оказывают необходимую медпомощь», - рассказала информагентству «Сусанин» руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии Екатерина Волкова.

Сейчас в лагере под Ижевском находятся представители правительства Удмуртии, сотрудники республиканского Минздрава, региональных управлений Следственного комитета и Роспотребнадзора России.

В 18:20 в пресс-службе Минздрава сообщили предварительный диагноз отравившихся детей – «вирусная диарея». В ведомстве уточнили, что исследованы еще не все пробы. В 19:10 вторника, 2 мая, исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Андрей Воздвиженский заявил, что количество пострадавших к этому времени возросло до 76 человек. Восемь из них - взрослые. Сейчас все они находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Вечером вторника, 2 мая, стало известно и точное количество людей, находившихся в лагере «Дружба» на момент отравления. По данным Минздрава Удмуртии, в этот момент в оздоровительном учреждении были 463 человека, из них детей 370 человек. По словам Андрея Воздиженского, организаторы мероприятия должны были в обязательном порядке уведомить о его проведении Роспотребнадзор и министерство здравоохранения региона, в частности, согласовать меню на все три дня, однако не сделали этого.

«Они должны все мероприятия, прежде всего, санитарно-гигиенические противоэпидемические все мероприятия выполнять, и, естественно, все инстанции должны предупредить», - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии.

По словам главврача республиканской клинической инфекционной больницы Игоря Дьяченко, состояние пациентов врачи оценивают как «средней тяжести». У взрослых и детей высокая температура, тошнота, рвота и диарея. Человек остается заразным в течение 3-4 дней. После того, как участники чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» пойдут на поправку их начнут отправлять домой.