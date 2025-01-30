Глазов. Удмуртия. В Глазовской межрайонной больнице приступили ко второму этапу ремонта медучреждения. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Роман Ефимов.

Работы начались в 7-этажном здании стационара. На верхних этажах, где располагаются отделения неврологии и онкологии, около 60 человек проводят демонтаж. Строители разбирают старые перегородки, снимают плитку и готовят коммуникации к замене.

Отмечается, что рабочий процесс спланирован так, чтобы не мешать врачам принимать пациентов.

«Для нас это принципиальный момент, ведь к больнице приписано больше 170 тысяч человек. Все они должны иметь возможность по-прежнему получать медицинскую помощь», — заявил Роман Ефимов.

Временно противоопухолевое отделение и отделение лекарственной терапии разместили на площадках межрайонной больницы №2 на улице Кирова, 27, а больничная аптека переехала в хозяйственный корпус. По мере продвижения ремонтных работ местоположение остальных отделений также будет меняться.

Ремонт стационара планируется завершить в 2026 году.

Напомним, что в 2024 году в больнице отремонтировали операционные. В ноябре в четырёх из них врачи начали проводить операции. В оставшихся операционных сейчас проводят уборку и установку оборудования. Они начнут принимать пациентов в феврале.