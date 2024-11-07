В четырёх обновленных операционных врачи Глазовской межрайонной больницы уже провели 30 операций

Глазов. Удмуртия. В Глазовской межрайонной больнице отремонтировали четыре операционные. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал Александр Бречалов.

Капремонт операционного блока больницы начался в апреле 2024 года. Работы ведутся поэтапно, чтобы не останавливать прием, процедуры и операции. Строители обновили первые четыре операционные. За три дня работы в отремонтированных помещениях уже проведено 30 операций.

Подрядчик взялся за ремонт следующих четырёх операционных.

Напомним, что с ремонта операционного блока стартовал масштабный капремонт больницы. Заместитель главврача по хозяйственным вопросам Глазовской межрайонной больницы Дмитрий Кулагин рассказал, что строители обновили фасад здания и сейчас занимаются внутренними работами. Рабочие уже поменяли все коммуникации.

Ранее глава Удмуртии заявлял, что за три года капремонта больницы в неё вложат около миллиарда рублей.

Также в медучреждении обновляют и оборудование. В текущем году Глазовская межрайонная больница по нацпроекту «Здравоохранение» получила больше 70 единиц медтехники. Теперь врачи проводят сложные урологические и нейрохирургические операции, за которыми раньше приходилось ездить в Ижевск.