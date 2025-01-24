Перекрестки Ижевска могут начать ремонтировать по технологии холодного ресайклинга

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют применять технологию ресайклинга для ремонта асфальта на перекрёстках. Об этом рассказал Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 24 января.

«Очень хотим проанализировать всю подушку, чтобы понять, почему именно на перекрестках появляются ямы, это основание всё-таки плохое или качество асфальта. Понятно, что перекресток — это нагруженная часть дороги, поэтому, может быть, мы будем основание перекрёстков делать процедурой ресайклинга», — рассказал Дмитрий Чистяков.

Напомним, что технология холодного ресайклинга использовалась для ремонта проезда Копровый в Ижевске в 2024 году. Дмитрий Чистяков сообщил, что сейчас за этим объектом ведётся наблюдение, потому что данную технологию дорожники применили впервые.

«Если она действительно классная, то мы внесем её в город, и, во всяком случае, перекрестки будем делать в таком серьезном формате. Очень важно, чтобы сделали и забыли на несколько лет, хотя бы лет на пять. Мне очень хочется, чтобы у нас такие промежутки были, чтобы мы успевали ремонтировать, потому что, к сожалению, дороги у нас быстро приходят в негодность», — отметил глава Ижевска.