На главной реке Ижевска установили силовой насос

Ижевск. Удмуртия. Откачкой талых вод из частного сектора Первомайского района Ижевска займётся силовой насос, установленный на нижнем бьефе реки Иж. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

После установки оборудования его работу проверили. Все системы в строю. Ранее подрядчик завершил вывоз снега из зон, подверженных подтоплениям. Очищено 140 улиц Первомайского и Ленинского районов города. На снегоприёмник отправлено более 200 тыс. кубометров снега.