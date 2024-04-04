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На главной реке Ижевска установили силовой насос

09:40, 04 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На главной реке Ижевска установили силовой насос
09:40, 04 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок
Фото: Дмитрий Чистяков
186
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Установка будет перекачивать в реку Иж талые воды.

Ижевск. Удмуртия. Откачкой талых вод из частного сектора Первомайского района Ижевска займётся силовой насос, установленный на нижнем бьефе реки Иж. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

После установки оборудования его работу проверили. Все системы в строю. Ранее подрядчик завершил вывоз снега из зон, подверженных подтоплениям. Очищено 140 улиц Первомайского и Ленинского районов города. На снегоприёмник отправлено более 200 тыс. кубометров снега.

09:40, 04 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок