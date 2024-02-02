МыСпросилиЗаВас: куда делись фестивали «Удмуртский лёд» и «Ижевск — цветущий город»?

Жительница Ижевска Татьяна Васильевна: «Будет ли в этом году проводиться ледовый фестиваль "Удмуртский лёд"? Или решили его ликвидировать навсегда? Почему в последние годы исчез традиционный замечательный "Праздник цветов" в сентябре как завершающее мероприятие конкурса "Ижевск — цветущий город"?».

Ответ редакции: На сайте администрации Ижевска мы обнаружили протокол заседания Общественной палаты Ижевска от 14 февраля 2023 года. Одним из вопросов как раз было возрождение муниципального фестиваля-конкурса «Ижевск — цветущий город». Но минувшей осенью его так и не провели. По «Удмуртскому льду», инициатором проведения которого была администрация главы и правительства республики, открытой информации не нашлось. Редакция обратилась за ответом к экспертам.

Администрация Ижевска: Фестиваль-конкурс «Ижевск — цветущий город» проводился в столице Удмуртии с 2001 по 2017 годы. В 2023 году представители Общественной палаты Ижевска предложили переформатировать фестиваль, разработать новую концепцию праздника и вновь начать его проводить. В настоящее время идёт обсуждение форматов возобновления конкурса.

Руководитель Центра активных коммуникаций УР Евгения Сундукова на брифинге в декабре 2023 года: «Даже если вы сравниваете программу прошлых лет, вы же понимаете, что сейчас немного другое время. И поэтому фестиваля «Удмуртский лёд» в 2024 году не будет. Я думаю, что наступят времена, когда всё закончится и всё будет по-прежнему».

Один из творческих идеологов фестиваля «Удмуртский лёд» Дмитрий Черемных: «Денег нет в республике. Но можешь написать, что после того, как один из главных идеологов фестиваля покинул Россию, его, по сути, даже некому организовать. Всё банально на самом деле. Денег в бюджете нет, а ходить по бизнесу искать некому».

Администрация главы и правительства Удмуртии: «Удмуртский лёд» проводится на территории республики с 2018 года, в том числе при участии предпринимателей региона. Некоторые предприятия пересмотрели своё участие в культурно-массовых мероприятиях, и в 2024 году фестиваль не проводится. В планах на следующий год собрать оргкомитет для обсуждения продолжения проекта.

В январе в Ижевске состоялся крещенский Ледовый фестиваль ангелов и архангелов (0+) у Михаило-Архангельского кафедрального собора, родников имени Дмитрия Пригова, имени Энвиля Касимова. 40 мастеров из Самары, Тольятти, Челябинска, Сочи, Пермского края, Свердловской области, Ижевска, Воткинска и Завьяловского, Малопургинского, Сюмсинского, Алнашского, Игринского, Селтинского районов Удмуртии создали 31 скульптуру.

Кроме того, в Воткинске в эти новогодние праздники зародилась новая традиция. Его жители обращались к главе Удмуртии Александру Бречалову провести свой подобный зимний фестиваль. Так, рождественский ледовый фестиваль «Благовест» (0+) состоялся перед Благовещенским собором, где создали 17 скульптур.

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