Ижевчанин Максим М. поинтересовался, появится ли в этом году прокат электросамокатов в Ижевске, несмотря на неработающий мобильный интернет. В пресс-службах компаний «Юрент» и «Вуш» подробно ответили «Сусанину» на этот вопрос.

Напомним, примерно в середине лета 2025 года в Ижевске начали ограничивать мобильный интернет. Из-за этого пользоваться кикшерингом стало проблематично. Для решения проблемы компании начали внедрять аренду через смс, которая позволяла ездить на самокате даже без доступа к сети. Однако, несмотря на это, количество электросамокатов на улицах значительно уменьшилось.

Перед стартом сезона 2026 года обе компании, представленные в Ижевске, продумали различные варианты работы в условиях ограничения связи.

«Юрент, как часть группы компании МТС, включен в «белый список» Минцифры РФ и, следовательно, должен оставаться доступным даже при ограничениях в работе мобильного интернета», — отметили в пресс-службе «фиолетовых самокатов».

В компании добавили, что пользователям также будет доступна аренда самокатов через смс. Достаточно будет открыть приложение сервиса, в предложенном меню выбрать опцию «арендовать по смс» и отсканировать куар-код на руле самоката. После этого у пользователя автоматически откроется окно смс, в котором будет введён номер самоката — его нужно отправить. После этого электросамокат активируется и будет готов к поездке. Завершить аренду можно аналогичным способом. Тариф при этом будет выбран «Поминутный».

Аналогичные нововведения появились и в компании «жёлтых электросамокатов».

«Мы сумели доработать наши технологии, чтобы пользователи могли совершать поездки даже при перебоях со связью. Для начала поездки необходимо, чтобы и самокат, и смартфон пользователя были на связи с системой. Благодаря усовершенствованию «мозга» самоката — IoT-модуля (система «интернета вещей») — он остается на связи даже при временной потере сигнала. Модуль накапливает и хранит информацию. Ограничения сигнала носят локальный характер, и модуль помогает самокату не терять связь», — рассказали «Сусанину» в пресс-службе Вуш.

Также продолжит работу и смс-аренда. Даже если нет интернета, приложение автоматически перестроит сценарий подключения и предложит пользователю подтвердить отправку смс для старта или финиша. Для этого необходимо только приложение и аккаунт, привязанный к номеру телефона, с которого отправляется сообщение.

Таким образом, в 2026 году электросамокаты будут доступны пользователям в Ижевске, как и прежде. Сейчас компании ждут стабильную плюсовую температуру и схода с тротуаров наледи. После наступления благоприятных погодных условий будет дан старт нового сезона.

