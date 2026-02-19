Житель Ижевска Павел Л. интересуется: «Часто ли в лесах республики можно встретить волков? По последним данным, их около 60, при этом численность их жёстко контролируется. Какой вред и какую пользу они могут принести природе и людям? И попадались ли волки в фотоловушки, учитывая их малочисленность?»



С этими вопросами мы обратились к фотографу дикой природы, исследователю Александру Соловьёву. Он больше четырёх лет изучает фауну Удмуртии с помощью фотоловушек и личных наблюдений.



«Моя география — Завьяловский, Сарапульский, Каракулинский, частично Воткинский и Малопургинский районы. За всё это время там не было ни одной встречи и фиксации волков.



Я использую различные способы привлечения животных к фотоловушкам, поэтому фиксируются практически все виды, в том числе редкие гости, например, медведь. Исключением за всё время остаются только волки. Всё это говорит об отсутствии данного зверя на этих территориях.

Но сейчас, когда численность волка сильно снизилась, а домашний скот защищён гораздо лучше, уровень угрозы со стороны хищников снизился.



«К волку можно относиться по-разному, но не случайно его называют санитаром леса. Этот хищник регулирует численность копытных животных — например, лосей и кабанов, а также убирает из природы больных и слабых особей.



При снижении кормовой базы в лесах (из-за браконьерства и вырубки) волки могут выходить к сельскому хозяйству. Однако по официальной статистике за последние годы в Удмуртии не зафиксировано ни одного такого случая. В целом волк старается избегать человека — его инстинкты сформированы так, что человек для него является самой страшной угрозой.



В некоторых странах волки и копытные находятся под охраной государства и успешно сосуществуют, регулируя друг друга и поддерживая природный баланс без вреда для человека. На мой взгляд, это хорошая практика. Волков часто „демонизируют“, хотя в природе нет лишних видов — каждый важен и выполняет свою роль. Исчезновение даже одного звена может привести к серьёзным последствиям для всей экосистемы», — резюмирует фотограф.

