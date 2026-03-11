В начале марта глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о создании Штаба по развитию креативных (творческих) индустрий в республике. Документ вступил в силу со дня подписания. Этим же ордером был утверждён состав штаба, председателем которого сам стал руководитель региона.

Ещё в октябре 2025 года Госсовет Удмуртии принял закон о развитии креативных (творческих) индустрий в регионе. А в начале года министр экономики Удмуртии Анна Слугина ранее рассказала о мерах поддержки креативных индустрий как предпринимателей.

Что же это за индустрии, и для чего нужен штаб, корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков решил узнать у одного из членов штаба, руководителя креативного агентства «Тринадцатый», руководителя региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив Сергея Грудцына.

— Что такое креативные индустрии?

— Если просто — это бизнес, который зарабатывает на идеях, таланте и творчестве. Не на добыче и производстве, а на смыслах, дизайне, музыке, медиа, технологиях, культуре.

Примеры из жизни: городские дизайнеры, урбанисты и архитекторы, разработчики игр и IT-продуктов, кино, видео и фотография, музыка и продюсирование, мода и бренды одежды, реклама, маркетинг, медиа, гастрономия и авторские рестораны, ремёсла и локальные бренды и так далее.

Например, дизайн новой модели техники — это промдизайн, тоже креативная индустрия. Разработка игры — креативная индустрия. Сильный ресторанный бренд — тоже.

— В чём заключается политика развития этих индустрий?

— Не в том, чтобы «поддержать художников и творцов». Речь про экономику. Развитие Креативных индустрий — это когда: появляются новые компании, создаются рабочие места, города становятся интереснее для жизни, появляется экспорт, продвигающий регион — дизайн, игры, кино, бренды. Проще говоря — когда идеи начинают приносить деньги творцам и региону.

Это про новые компании, рабочие места и деньги в экономике. А ещё — более интересные города, куда люди хотят приезжать и оставаться, чтобы жить и творить.

— Для чего нужен созданный штаб на уровне правительства?

— Креативные индустрии — это перекрёсток сразу нескольких сфер: экономика, культура, образование, туризм, городская среда, IT и прочее. Если этим никто не управляет — каждый делает своё, и система не складывается.

Штаб нужен, чтобы: собрать всех за одним столом, договориться о принципах и правилах, запустить инфраструктуру, не потерять людей и идеи. Это обычная практика: такие структуры есть почти во всех регионах, где креативная экономика начала расти.

— Председателем штаба стал глава региона, но ведь он, на мой взгляд, далёк от креатива.

— Тут всё проще. Креативная экономика — это не про вкусы чиновников. Это про экономику будущего. Задача власти — создать условия, задача бизнеса и сообщества — сделать проекты, которые будут работать. И если всё получится, выигрывают все: город становится интереснее, люди остаются, экономика растёт.

Главная задача — чтобы идеи и таланты людей превращались в работающие проекты и экономику региона.

