Житель Ижевска Артём Ширяев: «Являюсь активным геймером, но на педагогической практике услышал термин — геймификация. Что он означает?».

Ответ эксперта. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии ГИПУ им. В. Г. Короленко Дарья Скрябина:

«В последнее время меня часто приглашают на педагогические семинары с просьбой рассказать о геймификации, спрашивая: «Это же то же самое, что игра?».

Нет, не то же самое. И подмена понятий здесь — не просто терминологическая небрежность, а серьёзная методическая ошибка.

Представьте обычный урок. Учитель делит класс на команды, выдаёт карточки с задачами и включает таймер. Команды соревнуются, кто быстрее решит примеры. В конце, кто победил, получает пятерки.

Это игра? Да, это игровая форма. Это геймификация? Нет.

А теперь тот же урок. Учитель выводит на экран интерактивную карту: «Ребята, мы — экспедиция на Марс. У нас ограниченный запас кислорода. Чтобы активировать следующий модуль базы, нужно решить цепочку уравнений. Чем быстрее решите — тем больше ресурсов сохраните для финальной миссии». У каждого ученика есть «аватар», за правильные ответы начисляются «очки опыта», за ошибки — падает «уровень энергии». В конце урока система выдаёт каждому не оценку, а персональную траекторию: какие навыки уже прокачаны, а над чем ещё работать.

Вот это уже геймификация.

В чем принципиальная разница? Игра — это замкнутая система. У неё есть чёткие границы: начало, правила, роли, финал. Мы сели играть в «Мафию» — у нас есть ведущий, мирные жители, мафия, ночь, день, голосование. Игра закончилась — мы вышли из ролей и пошли пить чай. Игра самодостаточна: её смысл — внутри неё самой.

Геймификация — это открытая система. Она берёт игровые механики (баллы, уровни, аватары, бейджи, прогресс-бары) и встраивает их в неигровой контекст — в учёбу, в работу, в повседневные задачи. Смысл геймификации — не в том, чтобы «поиграть и разойтись», а в том, чтобы сделать скучное — увлекательным, сложное — понятным, долгое — завершимым с развитием внутренней и внешней мотивации.

Приведу другой пример. На уроке английского ученики повторяют слова и кидают друг другу мячик. Кто поймал — называет перевод. Это игра. Потому что здесь есть игровое действие (бросание мяча), есть роль (я — отвечающий), есть правило (кто поймал — тот говорит). Но сама учебная задача (запомнить слова) не изменилась. Мячик — это просто «упаковка». Она делает процесс веселее, но не меняет его сути.

А вот если бы за каждый правильный ответ ученик получал «жетон энергии», накопил 10 жетонов — открыл доступ к дополнительному интересному заданию, накопил 50 — получил «золотой словарь» с расширенной лексикой, и вся эта система была бы вшита в программу на семестр, с визуализацией прогресса и правом выбора траектории — это была бы геймификация.

Итак, игра отвечает на вопрос «Что мы делаем?», при этом геймификация отвечает на вопрос «Почему мы должны хотеть это делать?».

Игра была, есть и будет базовым элементом образования. Игра формирует психические процессы, социальные нормы, умение взаимодействовать, поведенческие аспекты и мотивационные составляющие.

А геймификация — это следующий шаг: это не замена игры, а её педагогическая надстройка и попытка ответить на вызов времени: современные дети живут в цифровой среде, их внимание — клиповое, их мотивация — быстрая. Если мы не научимся «упаковывать» знания в те форматы, которые им близки, мы просто потеряем контакт.

Поэтому я всегда говорю коллегам: не бойтесь геймификации. Но и не сводите её к «поиграли и хватит». Игра — это про процесс. Геймификация — про смысл.

