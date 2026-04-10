Ижевск. Удмуртия. Читательница «Сусанина» Эльза Баренбаум спрашивает: «В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Знаю, что военнопленные направлялись и на территорию Удмуртии. А сколько их захоронений в республике?».

Ответ эксперта. Марина Кондратьева, председатель Комитета по делам архивов при правительстве Удмуртии:

«На территории республики находятся 11 захоронений иностранных военнопленных, содержащихся в лагерях с 1943 по 1947 годы. Они расположены в Глазовском, Кизнерском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах, а также в Воткинске, Глазове и Можге. На них захоронено около 2 783 немецких, итальянских, венгерских и румынских военнослужащих — участников Второй Мировой войны.

Также на территории Удмуртской Республики расположено 11 воинских захоронений участников Великой Отечественной войны, советских граждан. Два из них — на территории Ижевска — мемориалы на Северном и Нагорном кладбищах.

Есть в республике 54 захоронения участников Гражданской войны 1918 – 1922 годов. Находятся они на территории Балезинского, Воткинского, Глазовского, Дебёсского, Завьяловского, Игринского, Кезского, Кизнерского, Киясовского, Можгинского, Селтинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского, Ярского районов, а также в Воткинске, Глазове, Ижевске, Камбарке, Можге, Сарапуле.

