Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

МыСпросилиЗаВас: сколько в Удмуртии захоронений иностранных военнопленных?

10:55, 10 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
МыСпросилиЗаВас: сколько в Удмуртии захоронений иностранных военнопленных?
10:55, 10 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
331
0
#Мы спросили за Вас\n#Великая Отечественная война\n#гражданская война\n#история Удмуртии\n#военнопленные
Источник фото: ИА "Сусанин"
331
0

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на темы: ЖКХ, строительство в городах и районах, образование, дороги и транспорт, спорт, культура и другие.

Ижевск. Удмуртия. Читательница «Сусанина» Эльза Баренбаум спрашивает: «В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Знаю, что военнопленные направлялись и на территорию Удмуртии. А сколько их захоронений в республике?».

Ответ эксперта. Марина Кондратьева, председатель Комитета по делам архивов при правительстве Удмуртии:

«На территории республики находятся 11 захоронений иностранных военнопленных, содержащихся в лагерях с 1943 по 1947 годы. Они расположены в Глазовском, Кизнерском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах, а также в Воткинске, Глазове и Можге. На них захоронено около 2 783 немецких, итальянских, венгерских и румынских военнослужащих — участников Второй Мировой войны.

Также на территории Удмуртской Республики расположено 11 воинских захоронений участников Великой Отечественной войны, советских граждан. Два из них — на территории Ижевска — мемориалы на Северном и Нагорном кладбищах.

Есть в республике 54 захоронения участников Гражданской войны 1918 – 1922 годов. Находятся они на территории Балезинского, Воткинского, Глазовского, Дебёсского, Завьяловского, Игринского, Кезского, Кизнерского, Киясовского, Можгинского, Селтинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского, Ярского районов, а также в Воткинске, Глазове, Ижевске, Камбарке, Можге, Сарапуле.

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на тему ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другую. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:55, 10 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
331
0
#Мы спросили за Вас\n#Великая Отечественная война\n#гражданская война\n#история Удмуртии\n#военнопленные