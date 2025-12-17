Ижевчанин Александр Петров задал вопрос: «Почему Ижевск так рано начали готовить к Новому году, чуть ли не за месяц?»

Напомним, в этом году новогоднюю ёлку на Центральной площади начали устанавливать уже 5 ноября, а 1 декабря на ней в тестовом режиме включили иллюминацию. Также на главной площади города ещё до установления снежного покрова появились праздничные световые конструкции.



Почему Ижевск стал готовиться к Новому году раньше? «Сусанин» задал этот вопрос заместителю главы администрации города по социальной политике Наталье Гвоздковой.



«Раньше город должен был быть готов к встрече Нового года к 15 декабря. Существовал даже соответствующий документ, оговаривающий этот срок. По итогам прошлого года мы получили обращения жителей о том, что новогоднее оформление города делается слишком поздно. И это действительно так: ёлку удавалось полностью подготовить только к 20-м числам декабря, а в прошлом году погода выдалась достаточно тёплой, и жители ждали красивого оформления. Поэтому мы пошли навстречу горожанам», — прокомментировала Гвоздкова.



Кроме того, ранняя подготовка города к Новому году более удобна. Обычно праздничную ель устанавливают за 30 дней со всеми подключениями и подводом проводов, в этот раз удалось уложиться в 15 дней.



