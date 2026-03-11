Читатель «Сусанина» Николай А. интересуется, можно ли оспорить порядок расчёта будущей пенсии или нужно ждать какого-то конкретного момента, чтобы не подать иск зря?

В Объединенной пресс-службе судов Удмуртии пояснили, что суды защищают только уже нарушенное право. Если вы ещё не достигли пенсионного возраста и не подавали заявление в Социальный фонд, ваши права пока не нарушены.

Также в судейском сообществе привели пример конкретного дела, когда 61-летний житель Глазова обратился в районный суд с требованием, чтобы отделение Соцфонда Удмуртии пересчитало его будущую пенсию. Он хотел, чтобы ему добавили почти 43 пенсионных балла, и увеличили фиксированную выплату на районный коэффициент 1,15.

Сам мужчина лишь просил пенсионный фонд разъяснить содержание его лицевого счёта и порядок его расчёта. Ему всё объяснили. Других заявлений от него не было.

«Фактически истец оспаривает положения закона, касающиеся порядка расчёта будущей пенсии застрахованного лица. Такой порядок расчёта непосредственно установлен действующим законом и не может быть оспорен по иску физического лица, посчитавшего нарушенным свои пенсионные права», — объяснил представитель фонда в суде.

На заседании глазовчанину объяснили, что он не обращался в фонд с заявлением о назначении пенсии, выплаты не получает, перерасчёта не просил.

«Суд, проанализировав все обстоятельства дела, признал подачу иска преждевременной, так как права и законные интересы истца не нарушены», — говорится в сообщении.

Когда иск не «преждевременный»?

Идти в суд с претензиями к размеру выплат можно только после того, как вы официально стали пенсионером и получили отказ в перерасчете или назначении выплат. Суды рассматривают споры о том, что вы уже потеряли, а не о том, что можете потерять в будущем.

Алгоритм простой:

— Достичь пенсионного возраста.

— Подать заявление в Соцфонд.

— Получить отказ (или расчет, с которым вы не согласны).

— И только потом писать исковое заявление.

Как заставить суд пересмотреть сам закон

Но что делать, если вы уверены, что закон, по которому считают пенсии, нарушает ваши конституционные права?

«Единственный орган, который может признать закон или его отдельные положения недействующими (неконституционными) — это Конституционный Суд Российской Федерации», — говорят в судейском сообществе.

Однако попасть туда просто так не получится.

Чтобы вашу жалобу приняли в КС, нужно:

1. Обратиться в обычный районный суд с иском к Соцфонду. В иске обязательно указать, что считаете норму закона, которую применил фонд, не соответствующей Конституции РФ.

2. Проиграть дело в районном суде.

3. Проиграть апелляцию в областном (республиканском) суде.

4. Дойти до кассационной инстанции и получить отказ и там.

Только после того, как все инстанции «сломаются» об одну и ту же норму закона, можно идти в Конституционный Суд и жаловаться, что эта норма ущемляет ваши права.

Реальность такова: КС редко идет навстречу

Шансы есть, но надеяться на чудо не стоит. Конституционный суд в пенсионных вопросах консервативен. Например, после повышения пенсионного возраста в 2018 году депутаты пытались оспорить эту реформу в КС. Суд ответил: возраст пенсии — дело законодателя, и государство вправе менять правила игры.

Пытались оспорить и лишение госслужащих на досрочную пенсию, если они продолжают работать.

«Во всех случаях КС РФ отказал, пояснив, что такая дифференциация основана на специфике профессиональной деятельности и направлена на баланс публичных и частных интересов», — объясняют в судейском сообществе.

