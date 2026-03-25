Читатель «Сусанина» Дмитрий Р. интересуется, когда в Ижевске завершится отопительный сезон.

«За окном плюсовая погода, батареи топят так, будто в городе лютая зима. В квартире невозможно — приходится открывать окна. Весна пришла, когда отключат тепло?», — спрашивает ижевчанин.

В пресс-службе удмуртского филиала «Т Плюс» ответили «Сусанину» на этот вопрос. Там напомнили, что решение об окончании отопительного сезона принимают не энергетики, а городская администрация.

«Сейчас мы подаём тепло с ТЭЦ и котельных в городскую систему с температурой +70-75 °C. Это минимальный технологический уровень. Дальше снижать температуру нельзя, иначе пострадает качество горячей воды», — рассказали в «Т Плюс».

Тепло подаётся до границ домов. За климат внутри зданий отвечают управляющие компании. Если в квартире духота, нужно обратиться именно в УК — специалисты должны отрегулировать сужающие устройства в подвале и отрегулировать балансировочные краны в тепловом узле.

Своевременная настройка отопления в доме не только избавит от жары в квартире, но и убережёт от переплаты за лишнее тепло.

Если же управляйка игнорирует обращения жильцов, можно обратиться в Госжилинспекцию.

Напомним, в прошлом году даже 18 апреля в Ижевске не планировалось завершать отопительный сезон. Тогда, несмотря на жару, после пришло похолодание. Поэтому тепло перестало поступать в дома и соцобъекты только 12 мая.

