Мы спросили за вас: что за сваи виднеются весной в водах Ижевского пруда?

15:33, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Мы спросили за вас: что за сваи виднеются весной в водах Ижевского пруда?
15:33, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Мы спросили за Вас\n#история
Источник фото: ИА «Сусанин»
Читатель «Сусанина» Михаил П. обратил внимание на конструкцию, которая становится видна у водосброса плотины, когда весной уровень воды в Ижевском пруду понижается.

«Каждую весну у водосброса из воды начинают торчать какие-то сваи. Что это за сооружение?», — спрашивает ижевчанин.

Ответ на этот вопрос «Сусанину» помог найти историк Игорь Кобзев.

«Это сваи мостика-ротонды иордани XIX века, выполнены из лиственницы. В практическом смысле это было защитное сооружение из деревянных свай, которое оберегало водостоки плотины от коряг, брёвен и прочего мусора, а также от льда в период половодья. Построили её в 1885 году. По давней традиции на таких мостиках устраивали иордани — места для освящения воды в церковные праздники», — рассказал историк.