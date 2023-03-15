Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

В конце марта на реке Иж в Ижевске установят насос для перекачки паводковых вод

11:55, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В конце марта на реке Иж в Ижевске установят насос для перекачки паводковых вод
11:55, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
369
0

В случае возникновения локальных затоплений коммунальные службы города подготовили пять дренажных насосов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла тренировка служб, обеспечивающих безопасное прохождение паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По легенде, в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о поломке насоса для перекачки талой воды из аккумулирующей ёмкости на улице Бригадной, вследствие чего началось подтопление домов в Первомайском районе.

На место прибыли рабочие и доложили о ситуации в диспетчерскую. Затем информация ушла в соответствующие службы для непосредственной ликвидации ЧС.

В настоящий момент на территории Ижевска ситуация с паводком стабильна. На случай подтоплений подготовлены пять дренажных насосов для откачки воды. В Ленинском районе подготовлен план на случай разлива реки Иж.

Кроме того, в конце марта ниже плотины на реке Иж установят насосно-силовое оборудование для перекачки в водоём паводковых вод, поступающих в аккумулирующую ёмкость из Первомайского района.

Напомним, пик паводка в Удмуртии ожидается с 15 по 23 апреля.

11:55, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок