В конце марта на реке Иж в Ижевске установят насос для перекачки паводковых вод

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла тренировка служб, обеспечивающих безопасное прохождение паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По легенде, в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о поломке насоса для перекачки талой воды из аккумулирующей ёмкости на улице Бригадной, вследствие чего началось подтопление домов в Первомайском районе.

На место прибыли рабочие и доложили о ситуации в диспетчерскую. Затем информация ушла в соответствующие службы для непосредственной ликвидации ЧС.

В настоящий момент на территории Ижевска ситуация с паводком стабильна. На случай подтоплений подготовлены пять дренажных насосов для откачки воды. В Ленинском районе подготовлен план на случай разлива реки Иж.

Кроме того, в конце марта ниже плотины на реке Иж установят насосно-силовое оборудование для перекачки в водоём паводковых вод, поступающих в аккумулирующую ёмкость из Первомайского района.

Напомним, пик паводка в Удмуртии ожидается с 15 по 23 апреля.