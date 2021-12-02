Цех по производству гипохлорита натрия начали строить на станции подготовки воды в Ижевске

Строительство планируется завершить за 3 года.
Ижевск. Удмуртия. На станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» начали строить новый цех. Об этом сообщает пресс-служба Ижводоканала.
Через три года в нем планируется производить новый препарат для обеззараживания воды — низкоконцентрированный гипохлорит натрия. В нем есть необходимые антисептические и дезинфицирующие свойства, поэтому он придет на смену жидкому хлору. Препарат можно получить из обычной поваренной соли. Некоторые регионы России пользуются им в процессе подготовки питьевой воды уже несколько лет.
На строительство цеха выделят 500 млн рублей. Большую часть этих средств — деньги от потребителей Ижводоканала.
На сегодняшний день строители проводят демонтаж старого кирпичного здания, которое уже несколько лет не используется в производственных целях. Также идет перенос коммуникаций, находящийся в зоне застройки. Подрядчик уже начал монтаж бетонного пола. До конца 2021 года планируется подготовить основание и возвести стены из металлокаркаса. Материалы и строительные работы обойдутся в 129 млн рублей.
После возведения цеха будет приобретено и установлено оборудование и проведены пусконаладочные работы.
Напомним что в Ижевске в июле 2021 года на станции водоподготовки произошла авария — емкость с хлором разгерметизировалась. Утечку локализовали, но по факту выброса хлора было возбуждено уголовное дело.
Строительство нового цеха не связано с этим происшествием.