Уголовное дело по факту выброса хлора возбудили в Удмуртии

По данным следствия сотрудники Ижводоканала нарушили правила использования опасного вещества.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике в связи с выбросом хлора на водоочистных сооружениях возбуждено уголовное дело. Сотрудников Ижводоканала подозревают в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В Ижевске расследуют причины утечки хлора на станции водоподготовки. По данным следствия, 2 июля 2021 года должные лица МУП «Ижводоканал» нарушили правила использования в технологическом процессе опасного химического вещества. Это привело к выбросу хора в атмосферу, что создало угрозу здоровью жителям Ижевска.

Сотрудниками следствия произведен осмотр места происшествия, на предприятии изъята документация. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся допросы работников и руководителей Ижводоканала.

Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

И добавим, последствия аварийной ситуации ликвидированы, угрозы для жителей нет.