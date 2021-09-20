«Ижводоканал» планирует строительство цеха по производству гипохлорита натрия

На его создание потратят около 500 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. У предприятия «Ижводоканал» в Ижевске появится цех по производству, хранению и дозированию низкоконцентрированного гипохлорита натрия. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе «Ижводоканала».

Проект строительства нового цеха разрабатывали минимум год. В настоящее время он выставлен на торги, чтобы найти подрядчика, который начнет строить объект уже в этом году. По плану, строительство должно завершиться в 2023 году.

В цехе будут производить, хранить и дозировать низкоконцентрированный гипохлорит натрия. Этот химикат вырабатывается методом электролиза из натуральной соли и менее опасен, чем хлор.

На создание объекта планируется потратить около 500 млн рублей. Он появится на территории станции подготовки воды на улице Песочной.

Строительство нового цеха для производства химиката не связано с выбросом хлора 2 июля 2021 года.

Напомним, что авария произошла из-за разгерметизации емкости с хлором на станции водоподготовки «Пруд-Ижевск». Утечку удалось локализовать, после чего по факту аварии было возбуждено уголовное дело.