Ижводоканал работает в штатном режиме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полностью справились с последствиями утечки хлора. Состояние атмосферного воздуха не вызывает опасений, замеры продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Напомним, 2 июля в 20:48 в республиканский центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о выбросе хлора на станции водоподготовки на улице Песочная в Ижевске. Предварительным данным, объем утечки токсичного вещества составил 800 кг.

На место ЧП выдвинулась группировка республиканского управления МЧС России по Удмуртии. Спасатели незамедлительно начали ликвидировать последствия происшествия.

Автоматические аварийные установки водяного орошения на объекте Ижводоканала сработали в штатном режиме. Кроме того, пожарные выставили водяную завесу, протянув 6 рукавов с распылителями от автоцистерн.

В Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике был сформирован оперативный штаб, на место аварии выезжал глава республики Александр Бречалов.

На случай возможного приема пострадавших в токсикологическом отделении ГКБ №6 подготовили 20 коек. По сообщению пресс-службы Минздрава республики, обращений с жалобами на отравление от жителей Ижевска не поступало.

Утечка хлора была локализована в пределах предприятия, а в 01:15 последствия выброса были полностью ликвидированы.

Кроме спасателей в операции также участвовали сотрудники республиканского и ижевского поисково-спасательных отрядов, управления Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии – всего 111 человек, была задействована 31 единица техники.

С момента аварии и по настоящее время на станции водоподготовки и в близлежащей жилой зоне проводятся замеры атмосферного воздуха. Превышения допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Ночью замеры были проведены и около детских оздоровительных лагерей «Волна» и «Дзержинец» - показатели также в норме.

Как сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, водопроводная вода в системе Ижводоканала соответствует нормативам. Запаса хлора на предприятии достаточно, чтобы обеспечивать население качественной питьевой водой в штатном режиме.

Сотрудники зоопарка Ижевска также приняли необходимые меры для защиты животных. Сегодня состояние питомцев зоосада проверят ветеринары.

В результате аварии никто не пострадал. Угрозы жизни и здоровью населению нет.

По факту утечки хлора прокуратурой Удмуртской Республики начата проверка.