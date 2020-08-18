В Ижевске предложили перекрыть въезд машин на дорожку вокруг стадиона «Зенит»

Авто мешают тренирующимся спортсменам и гуляющим жителям окрестных домов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предложили перекрыть въезд машин на кольцевую дорожку вокруг стадиона «Зенит». С такой инициативой выступил председатель ТСЖ «Красногеройская, 105» Станислав Широбоков.

По его словам, на этой дорожке тренируются спортсмены, гуляют жители окрестных домов.

«Тем не менее, до сотни машин ежедневно заезжают со стороны улицы Советской по техническому проезду от заправки «Башнефть» и просто паркуются на этой дорожке, мешая прогулкам, занятиям, пробежкам и создавая для пешеходов аварийные ситуации», – считает Широбоков.

При этом у автолюбителей, стремящихся попасть в ледовый дворец «Олимпиец», есть возможность подъехать к нему со стороны улицы Удмуртской.

Станислав Широбоков предложил установить на перекрестке технического проезда с кольцевой дорожкой шлагбаум с дистанционным управлением. Если его проект наберёт достаточно голосов, администрация стадиона «Зенит» готова установить шлагбаум за свой счёт.

Проголосовать за или против установки шлагбаума можно по ссылке.

Напомним, в мае среди жителей Ижевска проводили опрос о функционале квартала вокруг ледового дворца «Ижсталь» и стадиона «Зенит». Целью исследования было выяснить, как горожане хотели бы использовать эту территорию. Однако в конце июня власти сообщили, что «конкретные даты по благоустройству данной территории пока не определены».