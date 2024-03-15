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На избирательных участках в Удмуртии усилят охрану урн для голосования

18:20, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На избирательных участках в Удмуртии усилят охрану урн для голосования
18:20, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность\n#провокации\n#выборы президента 2024
Фото: ИА «Сусанин»
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Меры безопасности усилят на фоне провокаций в других регионах России.

Ижевск. Удмуртии. ЦИК России дал поручение региональным избиркомам усилить охрану урн для голосования в связи с произошедшими в разных точках страны провокациями. Об этом журналистам сообщила руководитель Избиркома Удмуртии Светлана Пальчик.

Отметим, что в один из избирательных участков Санкт-Петербурга была брошена бутылка с зажигательной смесью, а в Москве были случаи заливания урн красящим веществом.

«ЦИК России дал поручение усилить работу комиссий с точки зрения охраны ящиков для голосований, вплоть до того, что у избирательной урны постоянно будет стоять человек. Провокаторов задерживают. Они, прямо скажем, одурачены. Им обещают деньги и отсутствие ответственности. А это уголовная статья со сроком до 5 лет», — рассказала Светлана Пальчик.

В Удмуртии подобных инцидентов не зафиксировано.

18:20, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность\n#провокации\n#выборы президента 2024