Ижевский ЧОП на неделю оставил гимназию №83 без охраны

Ижевск. Удмуртия. Реестр недобросовестных поставщиков пополнился частным охранным предприятием (ЧОП) «Авангард». Организация оставила гимназию №83 без охраны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

Гимназия №83 заключила с ЧОП «Авангард» контракт на обеспечение охраны на сумму 1,4 млн рублей. Предприятие должно было приступить к исполнению обязанностей с 1 марта, но до 7 марта защиту в гимназии так и не выставили.

Учебное заведение в одностороннем порядке отказалось исполнять контракт и заключило прямой договор с другим ЧОПом. Представитель «Авангарда» не смог пояснить антимонопольщикам причины отсутствия охраны в гимназии.

В результате «Авангард» внесён в реестр недобросовестных поставщиков на два года.