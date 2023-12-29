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Спасатели Удмуртии обследовали точки стихийной продажи пиротехники

12:16, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Удмуртии обследовали точки стихийной продажи пиротехники
12:16, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейерверки\n#проверки\n#безопасность
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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На одном объекте вынесли предостережение из-за близости к жилому дому.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МЧС Удмуртии проверили территории, где могла бы стихийно продаваться пиротехника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

С 21 декабря специалисты 45 раз выезжали на проверку. Один объект, расположенный ближе 10 м от многоквартирного дома на пересечении улиц Ленина и Воровского в Ижевске, получил предостережение. 

Всего в регионе официально работает 101 точка, где можно купить пиротехнику. 

Помимо этого сотрудники МЧС обследовали площадки, предназначенные для запуска фейерверков. На этих точках проведены противопожарные инструктажи и установлена наглядная агитация. 

Напомним, что в Ижевске вновь отказались от запуска салюта в новогоднюю ночь. Для горожан выделили 5 площадок для запуска фейерверков. 

Отмечается, что в новогодние праздники в 2023 году при запуске пиротехники пострадали 9 человек, а в 2022 году — 7. 

12:16, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейерверки\n#проверки\n#безопасность