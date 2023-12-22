Перед новогодней ночью на Центральной площади Ижевска вновь установят рамки металлоискателей

Ижевск. Удмуртия. Для празднования Нового года на Центральной площади Ижевска горожанам снова придется пройти через рамки металлодетектора. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Самое главное всё-таки всегда безопасность, в этом году мы также будем серьезное внимание этому уделять», — заявил мэр города.

31 декабря Центральную площадь Ижевска огородят барьерами, за которые можно будет попасть только после прохождения рамок металлоискателей. Глава города попросил местных жителей отнестись с пониманием к этим мерам безопасности.

Напомним, что в новогоднюю ночь в 2023 году Центральную площадь Ижевска посетили 3 тыс. человек.