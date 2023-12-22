Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Перед новогодней ночью на Центральной площади Ижевска вновь установят рамки металлоискателей

12:40, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Перед новогодней ночью на Центральной площади Ижевска вновь установят рамки металлоискателей
12:40, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Новый год\n#безопасность
Фото: ИА «Сусанин»
73
0

Также на месте появятся временные ограждения.

Ижевск. Удмуртия. Для празднования Нового года на Центральной площади Ижевска горожанам снова придется пройти через рамки металлодетектора. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. 

«Самое главное всё-таки всегда безопасность, в этом году мы также будем серьезное внимание этому уделять», — заявил мэр города. 

31 декабря Центральную площадь Ижевска огородят барьерами, за которые можно будет попасть только после прохождения рамок металлоискателей. Глава города попросил местных жителей отнестись с пониманием к этим мерам безопасности.

Напомним, что в новогоднюю ночь в 2023 году Центральную площадь Ижевска посетили 3 тыс. человек.  

12:40, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Новый год\n#безопасность