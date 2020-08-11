В Ижевске начали благоустраивать сквер имени Тарасова

Первый этап завершат до конца сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался первый этап благоустройства сквера имени Василия Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, он расположится на пересечении улицы 50 лет Октября и улицы Металлургов. Работами занимается ООО «Атриум».

Подрядчик очистит территорию от аварийных деревьев, уложит брусчатку, газонные решетки, установит светильники и ограждения. Благоустройство обойдется в 4,3 млн рублей.

Первый этап закончат до 30 сентября. Второй этап выполнят до конца строительного сезона.

Отметим, сквер носит имя директора завода «Ижсталь», Героя Социалистического Труда Василия Тарасова. Территорию обновят к 260-летию завода.

Напомним, всего в 2020 году в Ижевске благоустроят 16 пространств. Сквер Тарасова оказался в тройке лидеров рейтингового голосования по обустройству территорий. Также в августе начались работы в сквере вблизи ж/д вокзала.