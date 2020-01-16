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11 парков и скверов благоустроят в Ижевске в 2020 году

11:35, 16 января, 2020
Анна Торхова
11 парков и скверов благоустроят в Ижевске в 2020 году
11:35, 16 января, 2020
Анна Торхова
144
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
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Семь пространств включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году в Ижевске начнут благоустраивать 11 общественных пространств. Часть из них перешли из списка прошлого года - третья очередь благоустройства Центральной площади, сквер «Заречный» вблизи Успенского храма, лесопарковая зона около ТРК «Столица» и парк «Тишино», сообщает пресс-служба города.

Напомним, в декабре среди ижевчан провели голосование по отбору общественных территорий, которые будут обновлены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В опросе приняли участие почти 14 тыс. человек.

Больше всего голосов респонденты отдали за ёлки-парк в зеленой зоне от улицы Рупасова, от улицы 40 лет Победы до улицы Молодежной, чуть меньше – скверу на пересечении улиц Степной и Парашютной. Третье место получил сквер имени Василия Тарасова в Октябрьском районе.

Также в список пространств для благоустройства решили включить территорию вдоль пруда в районе улицы 50 лет ВЛКСМ, тропу здоровья в районе улицы Оружейника Драгунова, общественную территорию по улице Восточной около школы № 57, а также благоустройство улицы 50 лет ВЛКСМ.

Все семь пространств попали в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» на 2018-2022 годы».

Планируется, что из федерального бюджета будет выделено 232,5 млн рублей, из которых 30% пойдут на благоустройство придомовых территорий, остальное – на общественные пространства.

В настоящее время комиссия намерена приступить к разработке проектно-сметной документации на ремонт парка «Березовая роща», лесопосадки вдоль улицы Бабушкина, сквера «Школьный», который находится у детской школой искусств № 9.

Также сейчас идет поиск инвестора для набережной ижевского пруда. Этот проект требует больших финансовых затрат.

Сусанин / Сквер вашему дому - Статьи

Благодаря федеральной программе и дополнительным средствам, которые привлекли власти, появились, например, сквер Оружейника Драгунова с его необычными решениями и запоминающийся Птичий сквер. Напомним, в марте 2018 года в Ижевске впервые прошло рейтинговое голосование: жители смогли выбрать, какие скверы и парки они хотят привести в порядок.

11:35, 16 января, 2020
Анна Торхова
144
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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