«Комфортная среда по средам»: в Ижевске начали благоустраивать сквер на улице Парашютной

Глава города Олег Бекмеметьев призвал жителей предложить название для новой зоны отдыха.

Ижевск. Удмуртия. В районе железнодорожного вокзала Ижевска на перекрёстке улиц Степной и Парашютной начали благоустраивать новый сквер. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев во время утреннего эфира в соцсетях в среду, 5 августа.

«В прошлом году были установлены 9 светильников. Стоимость всех работ — чуть более 3 млн рублей. К концу сентября появятся тротуары из брусчатки, оформят газоны, установят скамейки, сцену для камерных концертов. Но самое интересное — здесь появятся большие шахматные столы», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что с инициативой создания подобного пространства выступили сами жители, которые сообщили главе города, что в Ленинском районе не хватает рекреационных зон для спокойного отдыха. Олег Бекмеметьев согласился, что в районе есть множество заброшенных пустырей, которые можно облагородить, превратив в досуговые пространства.

Отметим, что проезжую часть обеих улиц в районе будущего сквера в 2020 году уже отремонтировали по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

«Кстати, у сквера пока ещё нет названия и будет очень интересно, если вы предложите свои варианты, и мы выберем лучший», — обратился Олег Бекмеметьев к жителям города.