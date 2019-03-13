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Систему оповещения проверят в Удмуртии 20 марта

11:26, 13 марта, 2019
Ксения Чернова
11:26, 13 марта, 2019
Ксения Чернова
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#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
134
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Жителей попросили сохранять спокойствие.

Ижевск. Удмуртия. Систему оповещения проверят в Удмуртии в следующую среду, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Сирены зазвучат в 09:05. Продолжительность сигнала составит не более 10 минут. Жителей попросили сохранять спокойствие.

«В случае чрезвычайной ситуации звук сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание! Всем!». При звучании продолжительного звука сирены необходимо включить теле- и радиоприемники и прослушать официальную информацию представителей органов местной власти и местного самоуправления», - отметили спасатели.

11:26, 13 марта, 2019
Ксения Чернова
134
0
#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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