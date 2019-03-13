Систему оповещения проверят в Удмуртии 20 марта

Жителей попросили сохранять спокойствие.

Ижевск. Удмуртия. Систему оповещения проверят в Удмуртии в следующую среду, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Сирены зазвучат в 09:05. Продолжительность сигнала составит не более 10 минут. Жителей попросили сохранять спокойствие.

«В случае чрезвычайной ситуации звук сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание! Всем!». При звучании продолжительного звука сирены необходимо включить теле- и радиоприемники и прослушать официальную информацию представителей органов местной власти и местного самоуправления», - отметили спасатели.