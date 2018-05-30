В Ижевске «УКС» начали работу по реконструкции тепловых сетей

Также в столице Удмуртии продолжаются гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске «Удмуртские коммунальные системы» начали работу по техперевооружению и реконструкции тепловых сетей. Также в столице Удмуртии продолжаются гидравлические испытания.

Одним из первых объектов, который обновят этим летом, стал участок магистрального трубопровода на улице 7-й Подлесной. Здесь поменяют 180 метров старых труб.

«В этом году у нас выделено порядка 600 млн рублей на реконструкцию. Из них 500 млн - это инвестпрограмма, связанная с выполнением концессионных договоренностей», - рассказал журналистам директор УКСа Ярослав Балобанов.

УКС начали ремонт теплосетей в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-30.

Этим летом планируют реконструировать 27 км теплотрасс и 12 ЦТП. По сравнению с прошлым годом энергетики решили в два раза увеличить количество тепловых пунктов, где будут проводить работы по модернизации, так как фактически ЦТП являются одним из ключевых звеньев в системе теплоснабжения.

«Мы сняли самые напряженные и острые моменты, связанные с сетями, за два предыдущих года. Сейчас настал момент, когда мы должны обратиться к началу этого пути – к ЦТП. Если ЦТП будут в плохом состоянии, то бесполезно перекладывать сети. Мы возвращаемся к корням, чтобы всю систему выровнять и сделать ее надежной и работоспособной», - сказал Ярослав Балобанов.

В это году для более качественного проведения ремонтных работ «Удмуртские коммунальные системы» обязали подрядчиков устанавливать на объекты видеокамеры, при помощи которых можно наблюдать за ходом реконструкции.

«Мы видим, что происходит на объекте, нет ли нарушения техники безопасности и охраны труда. Все это мы видим в режиме онлайн. Если возникают неточности в работе, то мы оперативно выезжаем, созваниваемся с руководителем подрядной организации, даем предложения. Это удобно и сокращает массу времени», - подчеркнул директор УКСа.

Что касается гидравлических испытаний теплостетей, они, по словам Ярослава Балобанова, проходят в штатном режиме и в соответствии с графиком. По некоторым участкам сетей - даже с опережением плановых сроков. Чтобы более качественно проводить испытания, компания уже несколько лет использует специальные машины, которые позволяют, в том числе, оперативно выполнять необходимые работы.

Гидравлические испытания в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-30.

«Испытания магистральных сетей пройдут в 31 этап, что делает более качественной подготовку системы, поскольку мы берем удобные для мониторинга, короткие отрезки и не отключаем от горячей воды весь город сразу. Мы имеем возможность ту часть жителей, которые не попадают под испытания, оставить с горячей водой», - сказал Ярослав Балобанов, отметив, что компания делает все возможное, чтобы сокращать сроки отключений. В некоторых районах действительно получается включать ресурс раньше заявленного времени.

«Связано это, прежде всего с тем, что перекладки трубопроводов, сделанные ранее, и качественные гидравлические испытания дают своей результат. Думаю, за 2-3 года при таком же уровне финансовых вложений мы добьемся того, что система будет более надежной и стабильной», - уточнил руководитель «Удмуртских коммунальных систем».