Троллейбусы более часа простояли на улице 10 лет Октября

Горожане заметили троллейбусы нескольких маршрутов, стоящие вдоль дороги.

Ижевск. Удмуртия. Более часа стоят троллейбусы нескольких маршрутов на улице 10 лет Октября в Ижевске. Как сообщил корреспондент информационного агентства «Сусанин», вдоль дороги стоят три троллейбуса маршрутов №4 и 7. Скорее всего, столь необычное расположение электротранспорта связано с прошедшими в городе дождями.

Напомним, что у маршрутов №4 и 7 есть общие участки движения: Пушкинская – Майская – Удмуртская – Дзержинского – 9 Января. 10 лет Октября обычно используется в качестве резервной линии.