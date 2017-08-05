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      Сильный ливень вновь затопил улицы Ижевска

      18:35, 05 августа, 2017
      18:35, 05 августа, 2017
      259
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      #дороги\n#Ижевск\n#погода\n#Дождь
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      Городская ливневка не смогла справиться с потоками воды.

      Ижевск. Удмуртия. Сильные дожди пришедшие в Ижевск вновь затопили улицы города. Жители столицы Удмуртской Республики пожаловались в социальных сетях на вставший общественный транспорт, на то, что машины сносит течением и невозможность передвигаться по городу без резиновых сапог для рыбалки.

      Традиционно вода скопилась в логу на Кирова, на 50 лет ВЛКСМ у «Талисмана», на Баранова и других участках.

      Перекресток Карла Маркса и Кирова:

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      10 лет Октября

      10 ло.jpg

      Ижевский водопад #водопад #ливень #ижевск #ссд #ssdif

      11 Likes, 4 Comments - Naumov Mikhail (@ssd.if) on Instagram: " Ижевский водопад #водопад #ливень #ижевск #ссд #ssdif"



      У нас тут свой каскадный фонтан как в #петергоф #ижевск #ливень #норма

      4 Likes, 1 Comments - Pavel B. Semakin (@semakin_87) on Instagram: "У нас тут свой каскадный фонтан как в #петергоф #ижевск #ливень #норма"



      Где взять резиновые сапоги? А костюм водолазный? #ижевск #лето2017

      3 Likes, 3 Comments - Татьяна Коробейникова (@tatiana_korobeinikova) on Instagram: "Где взять резиновые сапоги? А костюм водолазный? #ижевск #лето2017"



      Под воду уходят даже колеса автобусов

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      Улица Кунгурцева

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      На Баранова:

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      18:35, 05 августа, 2017
      259
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      #дороги\n#Ижевск\n#погода\n#Дождь

       

       

       

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