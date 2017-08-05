Сильный ливень вновь затопил улицы Ижевска

Городская ливневка не смогла справиться с потоками воды.
Ижевск. Удмуртия. Сильные дожди пришедшие в Ижевск вновь затопили улицы города. Жители столицы Удмуртской Республики пожаловались в социальных сетях на вставший общественный транспорт, на то, что машины сносит течением и невозможность передвигаться по городу без резиновых сапог для рыбалки.
Традиционно вода скопилась в логу на Кирова, на 50 лет ВЛКСМ у «Талисмана», на Баранова и других участках.
Перекресток Карла Маркса и Кирова:
10 лет Октября
Ижевский водопад #водопад #ливень #ижевск #ссд #ssdif
11 Likes, 4 Comments - Naumov Mikhail (@ssd.if) on Instagram: " Ижевский водопад #водопад #ливень #ижевск #ссд #ssdif"
У нас тут свой каскадный фонтан как в #петергоф #ижевск #ливень #норма
4 Likes, 1 Comments - Pavel B. Semakin (@semakin_87) on Instagram: "У нас тут свой каскадный фонтан как в #петергоф #ижевск #ливень #норма"
Где взять резиновые сапоги? А костюм водолазный? #ижевск #лето2017
3 Likes, 3 Comments - Татьяна Коробейникова (@tatiana_korobeinikova) on Instagram: "Где взять резиновые сапоги? А костюм водолазный? #ижевск #лето2017"
Под воду уходят даже колеса автобусов
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Улица Кунгурцева
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На Баранова:
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