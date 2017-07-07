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      26,9 млн рублей выделят в 2017 году на ремонт ливневок в Ижевске

      10:35, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      10:35, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      150
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги
      Фото: @arzik2
      150
      0

      Об этом сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.

      Ижевск. Удмуртия. 26,9 млн рублей выделят в 2017 году на ремонт ливневых канализаций в Ижевске. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил журналистам начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

      По его словам, в текущем году работы будут проводить на улице Орджоникидзе в районе бывшего завода «Нефтемаш», на пересечении улиц Ракетная - Камбарская, Вадима Сивкова - Чугуевского.

      Напомним, ранее администрация города опубликовала список самых проблемных мест, которые почистили перед ливнями.

      10:35, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      150
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги

       

       

       

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