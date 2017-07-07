26,9 млн рублей выделят в 2017 году на ремонт ливневок в Ижевске

Об этом сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. 26,9 млн рублей выделят в 2017 году на ремонт ливневых канализаций в Ижевске. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил журналистам начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

По его словам, в текущем году работы будут проводить на улице Орджоникидзе в районе бывшего завода «Нефтемаш», на пересечении улиц Ракетная - Камбарская, Вадима Сивкова - Чугуевского.

Напомним, ранее администрация города опубликовала список самых проблемных мест, которые почистили перед ливнями.