Ливневки почистили в Ижевске перед сильными дождями

Администрация города опубликовала список самых проблемных мест.
Ижевск. Удмуртия. Ливневые канализации почистили в Ижевске из-за сильных дождей. Такое сообщение появилось на сайте администрации столицы Удмуртии.
В список самых проблемных мест города вошли:
- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
- улица Ленина (напротив дома 152);
- улица 40 лет Победы (напротив дома 138);
- перекресток улиц Чугуевского и Карла Маркса;
- улица Петрова – улица Татьяны Барамзиной, в районе ТЦ «Зебра»;
- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;
- улица Кирова, у реки Подборенка;
- улица 40 лет ВЛКСМ – улица Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
- улица Глинки;
- улица Новостроительная, 29;
- улица Гагарина.