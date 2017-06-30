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      Ливневки почистили в Ижевске перед сильными дождями

      11:19, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      11:19, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      233
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#ливнёвки\n#ливни
      233
      0

      Администрация города опубликовала список самых проблемных мест.

      Ижевск. Удмуртия. Ливневые канализации почистили в Ижевске из-за сильных дождей. Такое сообщение появилось на сайте администрации столицы Удмуртии.

      В список самых проблемных мест города вошли:

      - улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;

      - улица Ленина (напротив дома 152);

      - улица 40 лет Победы (напротив дома 138);

      - перекресток улиц Чугуевского и Карла Маркса;

      - улица Петрова – улица Татьяны Барамзиной, в районе ТЦ «Зебра»;

      - улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;

      - улица Кирова, у реки Подборенка;

      - улица 40 лет ВЛКСМ – улица Холмогорова, ТЦ «Талисман»;

      - улица Глинки;

      - улица Новостроительная, 29;

      - улица Гагарина.

      11:19, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      233
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#ливнёвки\n#ливни

       

       

       

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