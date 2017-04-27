Новая скульптура появилась в центре столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Памятник электрику Василию открыли в Ижевске. Новая скульптура появилась в центре столицы Удмуртской Республике – возле здания «Ижевских электрических сетей» на улице Ленина.

Скульптурный дуэт электрика, вкручивающего лампочку, стоящего рядом кота создали художники Дмитрий Постников и Александр Суворов в честь 95-летия предприятия.

«Это собирательный образ доброго человека, который приходит на помощь в дома горожан», - отметил генеральный директор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев.

По его словам, Василиями электрика и кота назвали в честь первого руководителя предприятия – Василия Баранова.