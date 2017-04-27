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      Памятник электрику Василию открыли в Ижевске

      13:36, 27 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      13:36, 27 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      522
      0
      #культура\n#Ижевск\n#фото\n#город
      522
      0

      Новая скульптура появилась в центре столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Памятник электрику Василию открыли в Ижевске. Новая скульптура появилась в центре столицы Удмуртской Республике – возле здания «Ижевских электрических сетей» на улице Ленина.

      Скульптурный дуэт электрика, вкручивающего лампочку, стоящего рядом кота создали художники Дмитрий Постников и Александр Суворов в честь 95-летия предприятия.

      Кот Василий.jpg

       

      «Это собирательный образ доброго человека, который приходит на помощь в дома горожан», - отметил генеральный директор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев.

      По его словам, Василиями электрика и кота назвали в честь первого руководителя предприятия – Василия Баранова.

      Василий.jpg

      13:36, 27 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      522
      0
      #культура\n#Ижевск\n#фото\n#город
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