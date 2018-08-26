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Жители села Постол в Удмуртии попросили не сносить старую школу

17:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
17:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
807
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#Лудорвай
Фото: vk.com/ludorvay
807
0

Учреждение было построено в 1948 году.

Постол. Удмуртия. Жители села Постол в Удмуртии попросили администрацию заповедника «Лудорвай» сохранить местную школу. Об этом сообщается на официальной странице музея в соцсети Вконтакте.

Деревянная школа была построена в 1948 году. Из-за аварийного состояния принято решение снести учреждение и построить на его месте новое здание.

22 августа комиссия заповедника выезжала на осмотр школы. По итогам экспертизы будет определена дальнейшая судьба учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Постол в 2019 году появится новая школа.

17:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
807
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#Лудорвай

 

 

 


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