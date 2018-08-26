Жители села Постол в Удмуртии попросили не сносить старую школу

Учреждение было построено в 1948 году.

Постол. Удмуртия. Жители села Постол в Удмуртии попросили администрацию заповедника «Лудорвай» сохранить местную школу. Об этом сообщается на официальной странице музея в соцсети Вконтакте.

Деревянная школа была построена в 1948 году. Из-за аварийного состояния принято решение снести учреждение и построить на его месте новое здание.

22 августа комиссия заповедника выезжала на осмотр школы. По итогам экспертизы будет определена дальнейшая судьба учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Постол в 2019 году появится новая школа.