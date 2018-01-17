Ижевску не хватает 10 школ

В настоящее время образовательные учреждения переукомплектованы на 122%.

Ижевск. Удмуртия. Школы Ижевска переукомплектованы на 122%. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщила начальник управления образования городской администрации Светлана Петрова.

В настоящее время ижевским школам не хватает 10 000 мест для учащихся. По оценке Светланы Петровой, это «перенаселение» учебных заведений может решить открытие ещё 10 школ в городе.

Напомним, что по современным санитарным нормативам количество человек в классе не является основным показателем для оценки комфортности учебного помещения. За основу берётся площадь учебных помещений: не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 кв. м на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.