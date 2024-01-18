Неделя памяти жертв холокоста пройдёт в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 15 по 31 января пройдёт неделя памяти жертв Холокоста (12+). Мероприятие проводится традиционно с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии.

25 января в Доме Дружбы народов в 15:00 состоится открытие недели памяти, где дети воскресной еврейской школы «Халом» покажут спектакль «Я должна рассказать» (12+). Постановка основана на записях из дневника девочки, которая находилась в гетто и двух концлагерях в период своих 14-18 лет. Маша вела дневник и учила собственные записи.

В этот же день пройдёт мастер-класс по изготовлению бумажных звёзд Давида (12+), во время которого посетителям покажут фильм, посвящённый солидарности с евреями в ходе оккупации нацистами (12+).

Также в холле 3 этажа будет историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» (12+). На 18 стендах-роллапах представят уникальные документы, рисунки и фотографии из 25 архивов. Большая часть из них будет экспонироваться впервые. Во многих случаях горожане смогут услышать голос человека, изображённого на фотографии.