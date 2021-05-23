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Школу удмуртского тиктокера откроют в Ижевске

13:25, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
Школу удмуртского тиктокера откроют в Ижевске
13:25, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
99
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#Удмуртия\n#информационные технологии\n#культура
Фото: unsplash.com
99
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Проект получил грант на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроют школу удмуртского тиктокера. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики. 

Проект «школы тиктокера» получил грант на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Росмолодёжи». Его представляла активистка удмуртской молодёжной организации «Куара» Татьяна Пудова. 

К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов Удмуртии, которые владеют или интересуются национальными языком и культурой. Проект проведёт обучение в школах пяти районов региона. Также удмуртские тиктокеры смогут принять участие в «ТикТок марафоне» — их пригласят в эфир молодёжной ТВ-программы. Авторы 30 лучших работ смогут пройти трёхдневный курс «TikTok корка».

Отметим, «Сусанин» ранее рассказывал, в чём феномен TikTok и что в нём публикуют пользователи из Удмуртии.

13:25, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
99
0
#Удмуртия\n#информационные технологии\n#культура