Школу удмуртского тиктокера откроют в Ижевске

Проект получил грант на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроют школу удмуртского тиктокера. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики.

Проект «школы тиктокера» получил грант на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Росмолодёжи». Его представляла активистка удмуртской молодёжной организации «Куара» Татьяна Пудова.

К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов Удмуртии, которые владеют или интересуются национальными языком и культурой. Проект проведёт обучение в школах пяти районов региона. Также удмуртские тиктокеры смогут принять участие в «ТикТок марафоне» — их пригласят в эфир молодёжной ТВ-программы. Авторы 30 лучших работ смогут пройти трёхдневный курс «TikTok корка».

Отметим, «Сусанин» ранее рассказывал, в чём феномен TikTok и что в нём публикуют пользователи из Удмуртии.