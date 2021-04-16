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В Можге пройдет республиканский Сабантуй

09:40, 16 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Можге пройдет республиканский Сабантуй
09:40, 16 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
133
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#Можга\n#Удмуртия\n#праздники\n#Сабантуй\n#культура
Фото: vk.com/dkdubitel
133
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Планируется проведение традиционных конноспортивных состязаний.

Можга. Удмуртия. В Можге пройдет республиканский татарский национальный праздник Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба администрации Менделеевского района Татарстана. 

Сабантуй - это народный татарский и башкирский праздник в честь окончания весенних полевых работ. 

Торжественное открытие и основные мероприятия праздника состоятся 10 июля в культурно-спортивном центре «Можга», на стадионе, летней эстраде и на «Поляне Дружбы». 

Также на территории КСЦ «Можга» жители и гости города смогут посмотреть соревнования по национальной борьбе «Кэрэш», принять участие в празднике чая «Татар чае», посетить ярмарку и увидеть выступления творческих коллективов Удмуртской Республики, Можги и Менделеевского района.

09:40, 16 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
133
0
#Можга\n#Удмуртия\n#праздники\n#Сабантуй\n#культура