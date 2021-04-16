В Можге пройдет республиканский Сабантуй

Планируется проведение традиционных конноспортивных состязаний.

Можга. Удмуртия. В Можге пройдет республиканский татарский национальный праздник Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба администрации Менделеевского района Татарстана.

Сабантуй - это народный татарский и башкирский праздник в честь окончания весенних полевых работ.

Торжественное открытие и основные мероприятия праздника состоятся 10 июля в культурно-спортивном центре «Можга», на стадионе, летней эстраде и на «Поляне Дружбы».

Также на территории КСЦ «Можга» жители и гости города смогут посмотреть соревнования по национальной борьбе «Кэрэш», принять участие в празднике чая «Татар чае», посетить ярмарку и увидеть выступления творческих коллективов Удмуртской Республики, Можги и Менделеевского района.