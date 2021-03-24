Фестиваль искусств “На родине Чайковского” в Удмуртии пройдет в формате “open air”

Большинство концертов ежегодного музыкального марафона организаторы проведут на открытых площадках.

Ижевск. Удмуртия. 64-й музыкальный фестиваль “На родине П. И. Чайковского” пройдет в формате “open air” (“оупен-эйр”). Об этом рассказал директор Удмуртской государственной филармонии и исполнительный директор фестиваля Алексей Фомин. Концерты пройдут с 8 по 11 июля в трех городах – Ижевске, Воткинске и Сарапуле, из-за пандемии основные мероприятия решено перенести на открытые площадки.

В этом году приглашение на фестиваль вновь приняли самые известные музыканты страны – народный артист России, пианист Денис Мацуев и дирижер оркестра “Солисты Москвы”, народный артист СССР Юрий Башмет. Бесплатный концерт на центральной площади Ижевска даст DJ FEEL – он выступит с современными аранжировками произведений П. И. Чайковского.

Закрытие фестиваля по традиции состоится на родине композитора, в Воткинске. Здесь выступит Академический симфонический оркестр московской филармонии под руководством Юрия Симонова.