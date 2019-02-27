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«Удмуртия 18+»: как весело и вкусно провести время в Старых Быгах

14:53, 27 февраля, 2019
Марат Газизуллин
14:53, 27 февраля, 2019
Марат Газизуллин
61
0
#культура\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#проект\n#деревня
61
0

Печь, как лоно, настоящий шарканский быг-быг, тайна казны белогвардейцев и древние клады. Все это увидели и даже смогли потрогать корреспонденты информагентства «Сусанин».

Старые Быги. Удмуртия. «Быг-быг» – новое удмуртское слово, выученное участниками собственной экспедиции информационного агентства «Сусанин», которое наша редакция организует в проекте «Удмуртия 18+». Это не только звук, издаваемый ребенком в песочнице при изображении полета вертолета. В Удмуртии это и главный фестиваль национальной гастрономии, проходящий в Старых Быгах, и пышный хороший хлеб, и мягкий мох.

Задавшись вопросом: «Что мы знаем о Шаркане и Шарканском районе?» - наши корреспонденты внезапно поняли, что в памяти всплывает только одна ассоциация. Это раскрученный проект местных краеведов-энтузиастов - усадьба Тол Бабая. Коммерчески популярный проект с катанием на тюбингах, поеданием пельменей и вязанием куколок из тряпочек решено было отложить в сторону. Команда решила отправиться туда, куда самостоятельный турист попадает значительно реже, в национальный центр удмуртской культуры «Быгы».

Специалисты центра поведали массу интересного и загадочного, всего что накопилось в Старых Быгах за четыре века истории деревни. Здесь серьезно занимаются тем, чтобы привлечь людей к изучению корней. Многое перевернуло наше представление о быте и обычаях удмуртов центральных и северных районов Удмуртии.

Впереди нас ждали потерявшиеся в Заречном Вишуре местные жители и Шаркан с чудотворной иконой, вернувшейся домой после почти века скитаний.

Подробнее о новом путешествии скандального проекта «Удмуртия по-взрослому» в нашем материале: 

Быг-быг

После показа древностей Старых Быгов нас повели знакомиться с одной из самых богатых и аутентичных музейных коллекций удмуртской культурной традиции в республике. Теперь ее по достоинству оценивают туристы, музыканты, общественные деятели, представители органов государственной власти и бизнеса, журналисты, арт-менеджеры, ученые, этнографы.

Национальный центр Удмуртской культуры "Быгы"

Начало пути команде проекта "Удмуртия 18 +" положил уникальный по своей самобытности Национальный центр удмуртской культуры "Быгы". До деревни Старые Быги добраться несложно, но сделать это лучше всего на автомобиле. Встречали с баяном, прямо на парковке пока мы покидали наш автомобиль.

14:53, 27 февраля, 2019
Марат Газизуллин
61
0
#культура\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#проект\n#деревня

 

 

 


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