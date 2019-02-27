«Удмуртия 18+»: как весело и вкусно провести время в Старых Быгах

Печь, как лоно, настоящий шарканский быг-быг, тайна казны белогвардейцев и древние клады. Все это увидели и даже смогли потрогать корреспонденты информагентства «Сусанин».

Старые Быги. Удмуртия. «Быг-быг» – новое удмуртское слово, выученное участниками собственной экспедиции информационного агентства «Сусанин», которое наша редакция организует в проекте «Удмуртия 18+». Это не только звук, издаваемый ребенком в песочнице при изображении полета вертолета. В Удмуртии это и главный фестиваль национальной гастрономии, проходящий в Старых Быгах, и пышный хороший хлеб, и мягкий мох.

Задавшись вопросом: «Что мы знаем о Шаркане и Шарканском районе?» - наши корреспонденты внезапно поняли, что в памяти всплывает только одна ассоциация. Это раскрученный проект местных краеведов-энтузиастов - усадьба Тол Бабая. Коммерчески популярный проект с катанием на тюбингах, поеданием пельменей и вязанием куколок из тряпочек решено было отложить в сторону. Команда решила отправиться туда, куда самостоятельный турист попадает значительно реже, в национальный центр удмуртской культуры «Быгы».

Специалисты центра поведали массу интересного и загадочного, всего что накопилось в Старых Быгах за четыре века истории деревни. Здесь серьезно занимаются тем, чтобы привлечь людей к изучению корней. Многое перевернуло наше представление о быте и обычаях удмуртов центральных и северных районов Удмуртии.

Впереди нас ждали потерявшиеся в Заречном Вишуре местные жители и Шаркан с чудотворной иконой, вернувшейся домой после почти века скитаний.

Подробнее о новом путешествии скандального проекта «Удмуртия по-взрослому» в нашем материале:

Быг-быг После показа древностей Старых Быгов нас повели знакомиться с одной из самых богатых и аутентичных музейных коллекций удмуртской культурной традиции в республике. Теперь ее по достоинству оценивают туристы, музыканты, общественные деятели, представители органов государственной власти и бизнеса, журналисты, арт-менеджеры, ученые, этнографы.