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БЫГ-БЫГ
18+
Марат Газизуллин
Журналист
27 февраля 2019
Первое путешествие команда информагентства «Сусанин» в 2019 году решила провести по обжитым местам. Но буквально в течение пары недель января и февраля «глубинную Удмуртию» крепко присыпало снегом. Проекту «Удмуртия 18+» пришлось пользоваться только хожеными тропами и хорошо описанными маршрутами.

Выбор пал на Шаркан. Да, когда-то, собираясь в первое путешествие, мы обещали, что не поедем в такие попсовые места, как усадьба Тол Бабая. Это уже раскрученный туристический бренд, ставший даже объектом судебного разбирательства, когда Шарканский район потребовал предоставить ему все права на удмуртского Деда Мороза.

В общем, не собирались мы в Шаркан, пока внезапно команда «Удмуртии по-взрослому» не собрала несколько интересных тем, связанных с районом. Тут и культурная столица финно-угорского мира. И чудо возвращения иконы в дом, откуда она была изъята и целый век скиталась. И многочисленные истории исчезновения людей из пары соседних сел, когда люди сутками не могут найти дорогу домой из ближайшего леса.
Финно-угорская столица
Начало нашему пути положил уникальный по своей самобытности Национальный центр удмуртской культуры «Быгы». До деревни Старые Быги добраться несложно, но сделать это лучше и намного быстрее на автомобиле. Иначе придется ехать на перекладных с заездом в Шаркан.
Из Ижевска в Шаркан можно доехать автобусом с Центрального автовокзала за 220 рублей. Время отправления: 08:15, 11:00, 12:10, 12:35, 13:35, 14:35. Из Шаркана автобус до Старых Быгов везет за 50 рублей, но можно доехать и на такси - за 250. Автобус берет пассажиров неподалеку от автостанции в 07:30, 11:30 и 16:00.

Наш водитель выбрал маршрут Ижевск - Воткинск - Мишкино - Малый Казэс - Старые Быги. Навигатор добросовестно предложил после Малого Казэса проехать через Дэдэ, но мы углядели зимник, как нам показалось, ведущий прямо в центр удмуртской культуры «Быгы». Однако нефтяники, протоптавшие эту дорогу, думали иначе. Наша машина привезла нас в тупик с несколькими нефтяными качалками под названием «Куст-2». Еще минут 15 редакционная машина кружила по полям, прежде чем мы выехали к Старым Быгам, цели первого этапа нашего путешествия. Совет: не надо думать, что ваши органы чувств точнее, чем навигатор. Совет второй: правильная дорога из Малого Казэса на Старые Быги идет именно через Дэдэ.

Здесь нас уже ждали.
Игры и нацвопросы
Встречали с баяном прямо на парковке, пока мы покидали наш автомобиль. Директор Национального центра удмуртской культуры «Быгы» Жанна Ермолаева и еще несколько сотрудников не позволили заскучать ни на минуту. И это было как отыграть полноценный футбольный матч без замен: игры, в которые четверо взрослых мужчин честно играли практически полтора часа без перерыва.
Началось все еще на улице у входа в ДК. Там нам предложили постучать в звонкие «тангра» на удачу. Это такие таблички из сосны с изображением самых разных удмуртских этнических символов. После - прыгали через скрученный в жгут половик, на счет «три» (как нам объяснили, «три» - это священное число у удмуртов). Потом отгадывали удмуртские названия блюд национальной кухни и домашних животных. Пытались понять, где изображение дерева, а где его спил с корой и уникальной структурой древесины. Особенно сложно показалось городским жителям угадать, какой злак на стенде музея какому зерну соответствует.
Между этим веселым делом специалисты Национального центра удмуртской культуры «Быгы» рассказали о том, что первые жители появились здесь из-за локального изменения климата - засухи. Там, где первые жители Старых Быгов жили раньше, иссякли источники и, чтобы выжить, им пришлось искать воду. Побродив по Удмуртии, люди решили остаться здесь.
Четыре века Старых Быгов
Директор центра Жанна Ермолаева сообщила, что деревне уже более четырех веков.
430 лет назад появились первые жители. В 2018 году деревне исполнилось 430 лет. Говорят, что на том месте, где они построили свой первый дом, рос густой мягкий мох «быг-быг». То есть «быг-быг» - густой мягкий мох в переводе».
Жанна Ермолаева
Директор Национального центра удмуртской культуры «Быгы»
Так деревню и назвали - Быги.

Древность деревни подтверждается и документами, и многочисленными находками. Один из специалистов центра, Юрий Кузьмин, рассказал, что древних находок в районе Старых Быгов совершают довольно много: пуговицы, пряжки ремней, подвески, медные и бронзовые перстни, медные украшения конской сбруи, бородочесы, топоры и разнообразные предметы утвари. Есть и пугающие находки времен гражданской войны: «У нас вот даже где-то остались окопы. Просто неглубокие ямки. Гильзы валяются вот как раз около этих ямок, около окопов. А за окопами в поле лежат пули. Они стреляли, много стреляли».

С окончанием гражданской войны связана и одна из местных легенд, которая не дает покоя Юрию Кузьмину: «Рассказывают случай: тут вот белые остались отстреливаться. И у них было две подводы с деньгами, то есть казна. Они отправили ее в сторону деревни Черновское. Вот они должны были выйти туда. Ушли в лес - тут 11 километров где-то. В лес ушли, но из леса не вышли, и деньги пропали».
После показа древностей Старых Быгов нас повели знакомиться с одной из самых богатых и аутентичных музейных коллекций удмуртской культурной традиции в республике. Теперь ее по достоинству оценивают туристы, музыканты, общественные деятели, представители органов государственной власти и бизнеса, журналисты, арт-менеджеры, ученые, этнографы. Ежегодно центр принимает тысячи людей из районов и городов Удмуртии, России, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Швеции, Италии, которые приезжают сюда в экскурсионные туры и посещают разнообразные мероприятия.
Как деревне стать столицей
Успех деревни обеспечен успехами местного колхоза. 270 рабочих мест только в акционерном обществе «Восход», которое базируется в Старых Быгах. Еще при власти первого президента Удмуртии Александра Волкова здесь построили современную школу. Сейчас в ней учится свыше 140 детей. Директор центра «Быгы» Жанна Ермолаева помнит, как просила Волкова построить школу.
Лет двадцать назад, наверное, это было. Он мне говорит: сколько детей будешь рожать? Я еще была не замужем тогда. Говорю - троих рожу. Он отвечает: вот когда родишь троих, тогда и построим школу. И вот мой ребенок уже пошел во второй класс.
Жанна Ермолаева
Директор Национального центра удмуртской культуры «Быгы»
Стоит отметить, что у Ермолаевой еще двое детей.

В 2014 году новый успех: Старые Быги получили титул «Культурной столицы финно-угорского» мира. Тогда, после победы в международной конкурсной программе «Культурные столицы финно-угорского мира», центру «Быгы» досталась новая нелегкая задача.
Тогда, в 14-м году, нам нужно было придумать событие, которое бы осталось у нас навсегда и оно бы развивало нашу деревню. Этим событием стал гастрономический фестиваль финно-угорской кухни. «Быг-быг» мы его назвали. Так как «быг-быг» еще говорит хозяйка, когда у нее удаётся выпечка пышная, сдобная. И от названия деревни.
Жанна Ермолаева
Директор Национального центра удмуртской культуры «Быгы»
Впрочем, именно гастрономия и стояла у истоков успеха центра «Быгы». Ермолаева вспоминает, что в 2010 году она поехала к морю, в Краснодарский край, и там увидела, как местные занимаются туристической индустрией. Прямо на улице стояла печь, возле которой происходила насыщенная событиями и запахом свежей выпечки жизнь и работа с приезжими. Приехав в Старые Быги, директор центра узнала, что в фельдшерском пункте разбирают старую печь, а глава муниципального образования Нина Беляева сразу согласилась помочь с тем, чтобы возвести из этого кирпича печь возле дома культуры.
Печь
Как оказалось, печь для удмуртов - это не про тепло и приготовление пищи. Это самое главное, что есть в доме. Так, войдя в дом, человек должен сперва потрогать печь и только потом общаться, садиться за стол, играть с детьми.
Художественный руководитель национального центра удмуртской культуры «Быгы» Алёна Савельева рассказала о нескольких суевериях.
Наши предки - удмурты - были суеверными. Они очень боялись порчи и боялись чужих людей. Вот вы для нас чужой человек, вы можете в наш дом принести болезнь или что-то плохое. Вот печка - это нечто такое волшебное, которое забирает плохую энергию, всё плохое, всё нехорошее, и через трубу улетает всё в небо.
Алёна Савельева
Художественный руководитель Национального центра удмуртской культуры «Быгы»
Уходя в армию, молодой человек заглядывает в топку, чтобы вернуться. Вернувшись с похорон, родственники усаживают детей на печь хотя бы на мгновение. Младенцу мажут голову сажей из печи. Обычай такой. Более того, печь в удмуртском доме в мифическом смысле уподобляется женскому лону. Печь, по поверьям, «беременна» хлебом и родит его. Находиться на печи, когда в ней стоит хлеб, нельзя, иначе корочка получится слишком сухой.
В Старых Быгах уличную печь сложили прямо возле сельского дома культуры, который со временем и стал Национальным центром удмуртской культуры. Теперь возле этой печи проходят все сельские праздники. А учитывая напряженный график работы центра «Быгы», печь постоянно в работе, кормит участников самых разнообразных мероприятий.

Именно вокруг этой печи строится первый гастрономический удмуртский фестиваль «Быг-быг», который уже несколько лет проводится в Быгах.

Еще одним символом гастрономического фестиваля стал традиционный местный напиток.
Варщ
Варщ - это один из национальных напитков, который варят удмурты, живущие в центральных и северных районах республики. Его варят из ржи.
Рожь промывают. Потом оставляют влажной на трое суток. Рожь прорастает, ее сушат и перемалывают через мясорубку. Получившийся солод называют чужьем. На дно ошпаренного кипятком чугунка кладут несколько лучин и ошпаренную солому. Это делается чтобы отфильтровать солод, чтобы он не попадал в напиток. Затапливается печь, и этот чугунок ставится в топку на 6-8 часов. Получается напиток с ярко выраженным хлебным вкусом. По консистенции напоминает ликер или глинтвейн.
Есть алкогольный вариант напитка. Для крепости в него добавляется самогон. Это называется варщан-вина. В национальном центре удмуртской культуры «Быгы» искать алкоголь бесполезно, но голодным отсюда уехать не получится. Накормят всем, чем богаты шарканские леса и поля. Могут и мастер-класс по национальной кулинарии провести, достаточно о своем желании посетить «Быгы» известить сотрудников центра.

Перед продолжением пути специалисты Национального центра удмуртской культуры решили одного из нас оснастить оберегом - фенечкой из трех нитей в цветах национального флага Удмуртии. Впереди нас ждала неизвестность в Заречном Вишуре, откуда исчезают и куда сутками не могут вернуться местные жители. Ждал нас и Шаркан с чудотворной иконой, вернувшейся домой после почти века скитаний.

Автор материала: Марат Газизуллин

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