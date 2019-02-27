Так деревню и назвали - Быги.



Древность деревни подтверждается и документами, и многочисленными находками. Один из специалистов центра, Юрий Кузьмин, рассказал, что древних находок в районе Старых Быгов совершают довольно много: пуговицы, пряжки ремней, подвески, медные и бронзовые перстни, медные украшения конской сбруи, бородочесы, топоры и разнообразные предметы утвари. Есть и пугающие находки времен гражданской войны: «У нас вот даже где-то остались окопы. Просто неглубокие ямки. Гильзы валяются вот как раз около этих ямок, около окопов. А за окопами в поле лежат пули. Они стреляли, много стреляли».



С окончанием гражданской войны связана и одна из местных легенд, которая не дает покоя Юрию Кузьмину: «Рассказывают случай: тут вот белые остались отстреливаться. И у них было две подводы с деньгами, то есть казна. Они отправили ее в сторону деревни Черновское. Вот они должны были выйти туда. Ушли в лес - тут 11 километров где-то. В лес ушли, но из леса не вышли, и деньги пропали».

