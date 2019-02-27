Первое путешествие команда информагентства «Сусанин» в 2019 году решила провести по обжитым местам. Но буквально в течение пары недель января и февраля «глубинную Удмуртию» крепко присыпало снегом. Проекту «Удмуртия 18+» пришлось пользоваться только хожеными тропами и хорошо описанными маршрутами.
Выбор пал на Шаркан. Да, когда-то, собираясь в первое путешествие
, мы обещали, что не поедем в такие попсовые места, как усадьба Тол Бабая. Это уже раскрученный туристический бренд, ставший даже объектом судебного разбирательства, когда Шарканский район потребовал предоставить ему все права на удмуртского Деда Мороза.
В общем, не собирались мы в Шаркан, пока внезапно команда «Удмуртии по-взрослому» не собрала несколько интересных тем, связанных с районом. Тут и культурная столица финно-угорского мира. И чудо возвращения иконы в дом, откуда она была изъята и целый век скиталась. И многочисленные истории исчезновения людей из пары соседних сел, когда люди сутками не могут найти дорогу домой из ближайшего леса.