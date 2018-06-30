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Фестиваль «Гербер» отменили в Москве из-за непогоды

12:01, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:01, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Гербер\n#Москва\n#грозы\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#погода в Москве
Фото: @arzik2
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Национальное удмуртское празднование в столице России перенесли на конец июля.

Москва. Фестиваль национальной культуры Удмуртии «Гербер» отменили в Москве из-за непогоды. Выехавшая автобусом в столицу России делегация журналистов республики вынуждена была повернуть обратно на полпути.

Напомним, что Гербер в Москве запланировали на воскресенье, 1 июля. В столичном саду «Эрмитаж» предполагались национальные танцы игры соревнования и обряды.

Как сообщил на своей странице Facebook постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич, фестиваль отменили на основании распоряжения мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в предстоящие выходные. Причиной назван прогноз сильной грозы со шквалистым ветром.

«В этой связи мы приняли решение перенести Гербер. Сейчас мы предварительно планируем проведение 22 июля (тьфу-тьфу). Я искренне приношу извинения всем, кто планировал принять участие. Особенно я прошу простить нас тех, кто уже едет к нам. Будем искать выход из ситуации», - написал Михаил Хомич.

12:01, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
176
0
#Ижевск\n#Гербер\n#Москва\n#грозы\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#погода в Москве

 

 

 


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