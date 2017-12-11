Удмуртия поднялась на 4 позиции в туристическом рейтинге страны

Республика заняла 54 место среди 85 регионов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия за год поднялась на 4 строчки в национальном туристическом рейтинге страны. Теперь республика занимает 54 позицию среди 85 регионов, сообщается на сайте рейтинга.

Лидером в этом году стал черноморский курорт - Краснодарский край (98,3 баллов), второе место заняла Москва (96,8), а третье – Московская область (95,5). Самыми непривлекательными для туристов оказались Чукотский автономный округ (14,2), Ненецкий автономный округ (19,2) и Республика Калмыкия (21,2).

Исследователи туристического рынка оценивали:

- уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры;

- значимость туристической отрасли в экономике региона;

- доходность отрасли туризма и гостеприимства;

- популярность региона;

- туристскую уникальность;

- экологическое «здоровье»;

- криминогенную обстановку;

- интерес к региону в интернете;

- продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

Как отметил начальник отдела по туризму Минкультуры Удмуртии Денис Утробин, в 2017 году республика не сделала большого шага в развитии отрасли, но региону удалось сохранить стабильные показатели.

«Турпоток в 514 тыс. туристов, 290 событийных мероприятий, 172 туристских маршрута – хороший фундамент для серьезного, яркого старта Удмуртии на туристском рынке», - заявил он.

Чтобы сделать регион ещё более узнаваемым, в республике создадут сеть брендовых региональных маршрутов.

Напомним, 21 ноября в Ижевске презентовали календарь событийного туризма Удмуртии. Гостям рассказали об основных мероприятиях, которые пройдут на территории региона в 2018 году. Многие из них, такие как «Ижевская винтовка», Всемирный день пельменя, жителям уже знакомы.