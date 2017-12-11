Удмуртия поднялась на 4 позиции в туристическом рейтинге страны

Республика заняла 54 место среди 85 регионов.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия за год поднялась на 4 строчки в национальном туристическом рейтинге страны. Теперь республика занимает 54 позицию среди 85 регионов, сообщается на сайте рейтинга.
Лидером в этом году стал черноморский курорт - Краснодарский край (98,3 баллов), второе место заняла Москва (96,8), а третье – Московская область (95,5). Самыми непривлекательными для туристов оказались Чукотский автономный округ (14,2), Ненецкий автономный округ (19,2) и Республика Калмыкия (21,2).
Исследователи туристического рынка оценивали:
- уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры;
- значимость туристической отрасли в экономике региона;
- доходность отрасли туризма и гостеприимства;
- популярность региона;
- туристскую уникальность;
- экологическое «здоровье»;
- криминогенную обстановку;
- интерес к региону в интернете;
- продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.
Как отметил начальник отдела по туризму Минкультуры Удмуртии Денис Утробин, в 2017 году республика не сделала большого шага в развитии отрасли, но региону удалось сохранить стабильные показатели.
«Турпоток в 514 тыс. туристов, 290 событийных мероприятий, 172 туристских маршрута – хороший фундамент для серьезного, яркого старта Удмуртии на туристском рынке», - заявил он.
Чтобы сделать регион ещё более узнаваемым, в республике создадут сеть брендовых региональных маршрутов.
Напомним, 21 ноября в Ижевске презентовали календарь событийного туризма Удмуртии. Гостям рассказали об основных мероприятиях, которые пройдут на территории региона в 2018 году. Многие из них, такие как «Ижевская винтовка», Всемирный день пельменя, жителям уже знакомы.