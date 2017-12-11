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      Удмуртия поднялась на 4 позиции в туристическом рейтинге страны

      09:50, 11 декабря, 2017
      Анна Торхова
      09:50, 11 декабря, 2017
      Анна Торхова
      198
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристы
      198
      0

      Республика заняла 54 место среди 85 регионов.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия за год поднялась на 4 строчки в национальном туристическом рейтинге страны. Теперь республика занимает 54 позицию среди 85 регионов, сообщается на сайте рейтинга.

      Лидером в этом году стал черноморский курорт - Краснодарский край (98,3 баллов), второе место заняла Москва (96,8), а третье – Московская область (95,5). Самыми непривлекательными для туристов оказались  Чукотский автономный округ (14,2), Ненецкий автономный округ (19,2) и Республика Калмыкия (21,2).

      Исследователи туристического рынка оценивали:

      - уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры;

      - значимость туристической отрасли в экономике региона;

      - доходность отрасли туризма и гостеприимства;

      - популярность региона;

      - туристскую уникальность;

      - экологическое «здоровье»;

      - криминогенную обстановку;

      - интерес к региону в интернете;

      - продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

      Как отметил начальник отдела по туризму Минкультуры Удмуртии Денис Утробин, в 2017 году республика не сделала большого шага в развитии отрасли, но региону удалось сохранить стабильные показатели.

      «Турпоток в 514 тыс. туристов, 290 событийных мероприятий, 172 туристских маршрута – хороший фундамент для серьезного, яркого старта Удмуртии на туристском рынке», - заявил он.

      Чтобы сделать регион ещё более узнаваемым, в республике создадут сеть брендовых региональных маршрутов.

      Напомним, 21 ноября в Ижевске презентовали календарь событийного туризма Удмуртии. Гостям рассказали об основных мероприятиях, которые пройдут на территории региона в 2018 году. Многие из них, такие как «Ижевская винтовка», Всемирный день пельменя, жителям уже знакомы.

      09:50, 11 декабря, 2017
      Анна Торхова
      198
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристы

       

       

       

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