Природа, кухня, культура, спорт и бизнес: в Ижевске презентовали календарь событийного туризма Удмуртии

Гостям представили основные мероприятия, которые проведут на территории региона в 2018 году.

Ижевск. Удмуртия. 21 ноября в Ижевске презентовали календарь событийного туризма Удмуртии. Гостям, туроператорам и потенциальным инвесторам, представили основные мероприятия, которые проведут на территории региона в 2018 году.

Все события были разделены на пять тематических блоков: «Природа», «Кухня», «Культура», «Спорт» и «Бизнес». В каждом блоке были прописаны несколько основных праздников или событий, некоторые из которых уже хорошо известны жителям региона. Среди них, к примеру, «Ижевская винтовка», фестиваль удмуртской культуры «Гербер», Всемирный день пельменя, серия событий «На родине Чайковского» и др.

"Календарь не статичный"

Как рассказал журналистам и.о. первого зампреда правительства Удмуртии Александр Свинин, список этих праздников не окончательный, причем власти региона в следующем году будут приглашать в республику организаторов федеральных событий, чтобы те рассматривали родниковый край, как площадку для проведения своих массовых мероприятий.

«Вместе с главами муниципальных образований, нашим туристическим бизнесом мы брали те события, которые будем в первую очередь в следующем году поддерживать, у нас их в календаре запланировано около ста. При этом будет большое объявление о том, как мы будем системно поддерживать организаторов культурных, туристических, спортивных событий, поэтому календарь не статичный. На следующий год мы приглашаем в Удмуртию организаторов федеральных событий, чтобы они рассматривали регион, как площадку для проведения своих мероприятий», - рассказал журналистам Александр Свинин.

По его словам, в прошлом году республика заняла предпоследнее место в Приволжском федеральном округе по объему оказания туристических услуг, обогнав по этому показателю лишь Мордовию.

«Поэтому, чем больше событий будет и людей, которые будут готовы здесь что-то организовывать, тем больше будет тех самых потенциальных инвесторов в нашу инфраструктуру», - сказал Свинин.

Игры для любителей

Стоит также отметить, что в календаре появились мероприятия, которые ранее не проводились как в Удмуртии, так и на территории России. К примеру, в начале марта республика примет первый чемпионат страны по зимним видам спорта среди любителей, а летом в родниковом крае пройдут такие же соревнования, но для поклонников летних видов спорта.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что подобные старты являются мировым активно возрастающим трендом.

«Группа инициативных предпринимателей, в том числе и из Москвы, […] предложили провести такой чемпионат среди любителей, у нас почти полгода проходили переговоры. В итоге мы пришли к тем договоренностям, что Удмуртия станет первым регионом, в котором пройдет чемпионат России среди любителей по разным видам спорта. В мире это очень активно возрастающий тренд. На олимпиаде среди любителей в Новой Зеландии в прошлом году присутствовало 26 тысяч спортсменов», - рассказал Бречалов.

По его словам, работа над подобными проектами в сфере событийного туризма велась и до презентации календаря, поэтому сейчас республика будет готовиться к ближайшим мероприятиям – «Ижевской винтовке – 2017» и лыжному марафону имени Галины Кулаковой.

«Это была лишь презентация. Работа давным-давно началась. Мы определяем для себя конкретные показатели – увеличение туристического потока в Удмуртию – что будет способствовать развитию этой отрасли и развитию малого бизнеса. Календарь событий, на самом деле, более полный, каждый муниципальный район имеет свой календарь – свою повестку, мероприятий будет больше, чем мы увидели на презентации», - сказал руководитель региона.

Республика промышленного туризма

На презентации календаря событийного туризма в этот день присутствовала гендиректор ассоциации экономического взаимодействия субъектов России туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко. Она отметила, что Удмуртия в ближайшее время может заявить о себе как республика, в которой быстрыми темпами будет развиваться промышленный туризм.

«Потенциал у Удмуртии есть – это безусловно. Сейчас актуальный тренд – это мотивирование людей к лидерству, к развитию. Большие средства идут на поддержку промышленности, на формирование нового поколения, которые было бы вовлечено в национальную технологическую инициативу. Ваш регион промышленный, очень много объектов можно было бы посвятить промышленному туризму, и здесь ваша изюминка – это сцепка истории промышленности и промышленности сегодняшнего и завтрашнего дня», - рассказала в беседе с журналистами Светлана Ануфриенко.

По ее словам развитие внутреннего туризма является актуальной темой на данный момент, так как «туроператоры в один голос говорят о том, что нужно разводить туристские потоки от Москвы и Санкт-Петербурга».

«Есть регионы, которые достойны внимания туристов, но не популярны и не воспринимаются как благоприятное место для отдыха. Перспективы хорошие, потому что ресурсов много, просто нужно популяризация и формирования моды на регион. Сейчас растущий сегмент рынка – это люди, склонные к познанию, открытию себя, самореализации, поиску новых впечатлений. Российский регион с большой культурой, историей, с природой – это то направление, которое будет развиваться и будет актуально. Нужно формировать моду на это»,- отметила Ануфриенко.