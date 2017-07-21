Бесплатное для всех желающих мероприятие пройдет со 2 по 6 августа в спортивном курорте «Чекерил».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске соберутся несколько сотен дизайнеров со всей страны. Как сообщают организаторы, бесплатное для всех желающих мероприятие пройдет со 2 по 6 августа в спортивном курорте «Чекерил».

Мероприятие в Ижевске станет уже 20-м по счёту за 5 лет существования проекта. За это время в нём приняло участие уже около 10 000 дизайнеров со всей России. Экспертный пул проекта насчитывает более 150 ведущих российских дизайнеров и арт-директоров.

«Дизайн-выходные» построены на принципах добровольного и открытого обмена знаниями и созданы для развития дизайна в России и формирования сплочённых профессиональных сообществ, ориентированных на развитие своих регионов.

Основная тема мероприятия — дизайн как инструмент развития региона. На площадке в эти дни будет работать открытый лекторий, в рамках которого выступят специалисты в сфере дизайна и урбанистики из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Ижевска. Помимо лектория, с 2 по 4 августа будет работать практикум, в ходе которого участники под руководством приглашённых профильных специалистов будут работать над решением конкретных задач по развитию Удмуртии и Ижевска, тестируя на практике полученные в ходе лекций знания.

Подать заявку на участие в «Дизайн-выходных» в Ижевске можно на сайте проекта.