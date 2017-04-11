В Ижевске пройдет фестиваль швейцарского кино

На экране покажут пять фильмов на итальянском языке.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль швейцарского кино пройдет в Ижевске. Как сообщает ижевский киноклуб, показы состоятся 17 и 27-30 апреля.

Программа кинофестиваля состоит из пяти фильмов на итальянском языке с русскими субтитрами. Два из них документальные: о книжном мастере из альпийского городка и его доме с мастерской, а также о том моменте, который рано или поздно случиться в жизни каждого из нас - о смерти.

Главное событие кинофестиваля – показ фильма «Синестезия» с участием нашего режиссёра Эрика Бернаскони, и последующим обсуждением. Специальный показ состоится 17 апреля в 19:00, а остальные четыре фильма программы будут показаны позже, 27-30 апреля в 20:50.

Программа фестиваля швейцарского кино – 2017:

17 апреля 19:00 – «Синестезия»

События этой картины, вобравшей в себя и драму, и комедию, и триллер, и любовный роман, разворачиваются вокруг 32-летнего Алана, его жены Франсуаз и молодой любовницы Микелы, а также лучшего друга Игоря и между двумя трагическими случаями, разделёнными тремя годами. В этот промежуток они живут, как все: работают, влюбляются, путешествуют и переезжают. Но в их жизнь перманентно стучит судьба, которая совсем незаметно для них самих вносит свои коррективы. Это кино, в которой вершинами любовного треугольника являются трагические события, комизм самой жизни и непредсказуемость любви.

27 апреля 20:50 – «Река всегда права»

Искусство, которое несмотря на времена, продолжают понимать и практиковать как ремесло. Казираги – человек стихов, анекдотов и афоризмов (один из его афоризмов дал название этому фильму). Его дом лучше расскажет о нём: он полон фотографий, рисунков, памятных объектов, статуэток, различных реликвий, но прежде всего в нем хранится множество книг и рукописных писем. Художники, дизайнеры и поэты обращаются в его мастерскую в Оснаго и вместе с ним печатают свои произведения на его сокровище, его святой религии – механической печатной машинке со съёмными шрифтами. Джозеф – графический художник и реставратор книг. Их объединяет преданность поэзии, с которой они творят своё искусство.

28 апреля 20:50 – «Хлеб и тюльпаны»

Когда муж и дети случайно забудут Розальбу в придорожном кафе во время путешествия на туристическом автобусе, молодая домохозяйка решится на спонтанный поступок. Вместо того, чтобы дождаться мужа, она отправится автостопом в Венецию, город своей мечты. Там ей предстоит встретиться с удивительными людьми – флористом-анархистом Фермо, массажистской Грацией, эксцентричным официантом Фернандо, уроженцем Исландии, разговаривающем на собственной версии итальянского. И благодаря новым знакомым она примет ещё одно неожиданное решение: остаться.

29 апреля 20:50 – «То, что остается»

Фильм-размышление о том, что жизнь неизбежно подходит к концу. Размышления на тему, становящуюся все ближе европейскому зрителю в силу качественного изменения в общественном восприятии такого феномена как старость и болезнь. Проникновенно-торжественное повествование о последних годах жизни человека, болезнях, сожалениях и нечаянных безыскусных радостях призывает зрителя остановиться, повнимательнее присмотреться к близким и начать благодарно ценить каждую минуту стремительно убегающей жизни. Memento Mori!

30 апреля 20:50 – «В свободном падении»

Финал фестиваля – стильное и красивое кино, три пересекающиеся истории о том, каково это – вдруг встать взрослым. Джулло, Эдо и Кьяра – молодые люди из Лугано, со своими надеждами, слабостями, мечтами, разочарованиями и длинным списком обязанностей. И у каждого – своя страсть: Кьяра – известная во всей Швейцарии лыжница, Эдо – замкнутый граффити-художник, Джулло – душа компании и скейтер.