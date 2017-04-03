Фильм режиссера из Ижевска вошел в программу онлайн-кинофестиваля российского кино «Дубль два@»

Речь идет о картине «Тэли и Толи» Александра Амирова.
Ижевск. Удмуртия. Фильм режиссера из Ижевска Александра Амирова вошел в программу онлайн-кинофестиваля российского кино «Дубль дв@». Его картину «Тэли и Толи» покажут в пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, сообщается на сайте мероприятия.
d2.rg.ru Александр Амиров о фильме "Тэли и Толи"
3-13 апреля 2017 смотрите фильмы VIII онлайн-кинофестиваля "Дубль дв@" на d2.rg.ru
Восьмой онлайн кинофестиваль пройдет с 3 по 13 апреля 2017 года.
Также на нем покажут фильмы:
«Корбка» Эдуарда Бордукова;
«Мой убийца» Костаса Марсана;
«Охрана» Александра Прошкина;
«Ангелы революции» Алексея Федорченко;
«Орлеан» Андрея Прошкина;
«Кому это нужно» Владимира Непевного;
«Колыбель» Артур Сухонин;
«Сдается дом со всеми неудобствами» Веры Сторожевой;
«Паноптикон» Валерия Переверзева;
«Ближе, чем кажется» Наталии Беляускене;
«Тряпичный союз» Михаил Местецкий;
«Поездка к матери» Михаила Косырева-Нестерова;
«Фэйк» Ивана Китаева;
«Ведьма» Веры Водынски;
«Монах и бес» Николая Досталя;
«Зойкина квартира» Владимира Панкова;
«Обыкновенное чудо» Ивана Поповски и Алексея Иващенко.
«Дубль дв@» - ежегодный онлайн кинофестиваль, авторский проект обозревателя «Российской газеты» Валерия Кичина. Основные критерии отбора фильмов: потенциальная массовость фильма, высокие художественные достоинства, серьезность авторской мысли и доступность киноязыка. Победителя фестиваля выберут сами зрители, поставив той или иной картине оценку от 1 до 10 баллов.