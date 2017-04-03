Фильм режиссера из Ижевска вошел в программу онлайн-кинофестиваля российского кино «Дубль два@»

Речь идет о картине «Тэли и Толи» Александра Амирова.

Ижевск. Удмуртия. Фильм режиссера из Ижевска Александра Амирова вошел в программу онлайн-кинофестиваля российского кино «Дубль дв@». Его картину «Тэли и Толи» покажут в пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

d2.rg.ru Александр Амиров о фильме "Тэли и Толи" 3-13 апреля 2017 смотрите фильмы VIII онлайн-кинофестиваля "Дубль дв@" на d2.rg.ru

Восьмой онлайн кинофестиваль пройдет с 3 по 13 апреля 2017 года.

Также на нем покажут фильмы:

«Корбка» Эдуарда Бордукова;

«Мой убийца» Костаса Марсана;

«Охрана» Александра Прошкина;

«Ангелы революции» Алексея Федорченко;

«Орлеан» Андрея Прошкина;

«Кому это нужно» Владимира Непевного;

«Колыбель» Артур Сухонин;

«Сдается дом со всеми неудобствами» Веры Сторожевой;

«Паноптикон» Валерия Переверзева;

«Ближе, чем кажется» Наталии Беляускене;

«Тряпичный союз» Михаил Местецкий;

«Поездка к матери» Михаила Косырева-Нестерова;

«Фэйк» Ивана Китаева;

«Ведьма» Веры Водынски;

«Монах и бес» Николая Досталя;

«Зойкина квартира» Владимира Панкова;

«Обыкновенное чудо» Ивана Поповски и Алексея Иващенко.

«Дубль дв@» - ежегодный онлайн кинофестиваль, авторский проект обозревателя «Российской газеты» Валерия Кичина. Основные критерии отбора фильмов: потенциальная массовость фильма, высокие художественные достоинства, серьезность авторской мысли и доступность киноязыка. Победителя фестиваля выберут сами зрители, поставив той или иной картине оценку от 1 до 10 баллов.