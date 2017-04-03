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      Фильм режиссера из Ижевска вошел в программу онлайн-кинофестиваля российского кино «Дубль два@»

      12:01, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:01, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      136
      0
      #культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#фильмы
      Фото: youtube.com (скрин с видео)
      136
      0

      Речь идет о картине «Тэли и Толи» Александра Амирова.

      Ижевск. Удмуртия. Фильм режиссера из Ижевска Александра Амирова вошел в программу онлайн-кинофестиваля российского кино «Дубль дв@». Его картину «Тэли и Толи» покажут в пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

      d2.rg.ru Александр Амиров о фильме "Тэли и Толи"

      3-13 апреля 2017 смотрите фильмы VIII онлайн-кинофестиваля "Дубль дв@" на d2.rg.ru

      Восьмой онлайн кинофестиваль пройдет с 3 по 13 апреля 2017 года.

      Также на нем покажут фильмы:

      «Корбка» Эдуарда Бордукова;

      «Мой убийца» Костаса Марсана;

      «Охрана» Александра Прошкина;

      «Ангелы революции» Алексея Федорченко;

      «Орлеан» Андрея Прошкина;

      «Кому это нужно» Владимира Непевного;

      «Колыбель» Артур Сухонин;

      «Сдается дом со всеми неудобствами» Веры Сторожевой;

      «Паноптикон» Валерия Переверзева;

      «Ближе, чем кажется» Наталии Беляускене;

      «Тряпичный союз» Михаил Местецкий;

      «Поездка к матери» Михаила Косырева-Нестерова;

      «Фэйк» Ивана Китаева;

      «Ведьма» Веры Водынски;

      «Монах и бес» Николая Досталя;

      «Зойкина квартира» Владимира Панкова;

      «Обыкновенное чудо» Ивана Поповски и Алексея Иващенко.

      «Дубль дв@» - ежегодный онлайн кинофестиваль, авторский проект обозревателя «Российской газеты» Валерия Кичина. Основные критерии отбора фильмов: потенциальная массовость фильма, высокие художественные достоинства, серьезность авторской мысли и доступность киноязыка. Победителя фестиваля выберут сами зрители, поставив той или иной картине оценку от 1 до 10 баллов.

      12:01, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      136
      0
      #культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#фильмы
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